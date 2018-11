Molto presto un assistente vocale Huawei nuovo di zecca? Dichiarazioni e scenari

optimaitalia

: La meraviglia di incontrarci e di abbracciarci molto presto! Vi aspetto ?? #B??M #mondiale #esserequi - MarroneEmma : La meraviglia di incontrarci e di abbracciarci molto presto! Vi aspetto ?? #B??M #mondiale #esserequi - CremoniniCesare : Pagina di un diario. A molto presto Milano. - reportrai3 : «Saremo molto presto in una situazione in cui non potremo registrare tutto quello che produciamo. Chi deciderà cosa… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Non è poi tanto lontano untargato? Alcunedai vertici dell'azienda ci indicano come sulla speciale tecnologia ci siano dei progetti in corso, pronti ad essere sfornati globalmente.Forse non tutti sanno che un'esiste già, eccome. Il suo nome è Xiaoyi ed opera in particolar modo con l' altoparlante intelligente chiamato AI Cube presente in madrepatria. Quello a cui starebbe lavorando ora il brand, al contrario, sarebbe un servizio globale che arriverebbe anche in Europa e dunque in Italia, come sottolinea pure la fonteCentral.Solo illazioni quelle relative al lancio di un', competitor di Siri, Bixby, Cortana, per non parlare di Google Assistant? Certo che no: a sottolineare le serie intenzioni in merito al progetto in un'intervista esclusiva alla CNBC, ci ha pensato Richard Yu, CEO ...