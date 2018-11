Milano | violenta rapina in farmacia di via Boifava | 4 arresti

Milano - rissa violenta fra 4 sudamericani fuori di una discoteca : le immagini : La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 4 sudamericani responsabili di tentato omicidio ai danni di un minore e rissa aggravata. L'episodio è avvenuto ...

Milano - segregata e violentata in casa dall'ex | Si salva lanciando un biglietto dalla finestra : E' rimasta segregata per due giorni in casa dall'ex che l'ha ripetutamente violentata. La donna è però riuscita a far filtrare in strada da una finestra un bigliettino con la richiesta di aiuto, ...

Milano : due adolescenti violentate da immigrati - ma si erano inventate tutto : Due presunti stupri commessi da immigrati si sono rivelati due bluff. Accade a Milano, dove gli agenti della squadra mobile hanno svolto le dovute indagini a to di due denunce da parte di altrettante adolescenti che hanno sostenuto di aver subito violenza sessuale da parte di uomini di colore. In questo caso, però, entrambe le accuse si sono rivelate completamente infondate. Il primo caso risale allo scorso agosto Nei primi giorni dello scorso ...

Milano - 'un nero ci ha violentate' : la denuncia choc di due 15enni - poi si scopre la verità : Sfruttando l'onda emotiva degli ultimi terribili casi di cronaca, come quello della povera Desirée a Roma , hanno raccontato di essere state violentate da immigrati per coprire loro problemi personali, salvo poi fare retromarcia solo quando sono state messe ...

Milano - 14enne drogata e violentata : arrestato meccanico/ Deve scontare condanna a 14 anni e 9 mesi : Un uomo di 46 anni abusava sessualmente di una ragazzina di 14 anni offrendole droga, che poi spacciava nella zona di Milano dove lavorava oltre a ricettare macchine rubate(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:23:00 GMT)

Milano - drogava minorenne per violentarla : in manette un meccanico di 46 anni : L'uomo gestiva un piccolo giro di spacci: condannato anche per ricettazione per il ritrovamento in officina di parti di auto rubate

Milano - condannato a 8 anni il tassista abusivo accusato di aver violentato due ragazze all’uscita di una discoteca : Besnik Hoxha, tassista abusivo albanese accusato di aver stuprato due ragazze adescate fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano, è stato condannato a 8 anni di carcere con rito abbreviato. Lo ha deciso il giudice dell’udienza preliminare di Milano, Natalia Imarisio, al termine del processo a cui hanno preso parte anche le due vittime, una delle quali presente anche oggi alla lettura della sentenza. La Procura aveva chiesto una condanna ...

Milano - 70enne violentata : fermato romeno già condannato per stupro. Salvini : «Castrazione chimica» : È stato rintracciato in otto giorni l'uomo che il 21 settembre scorso, a Milano, ha rapinato e costretto a subire violenza una donna anziana nel suo appartamento. Si tratta di un 42enne di...

Milano - 70enne rapinata e violentata : fermato 40enne : È stato eseguito in queste ore a Mantova il fermo di un cittadino romeno di 40 anni ritenuto l'autore della violenza sessuale e della rapina ai danni di una donna di 70 anni. I fatti risalgono allo scorso 21 settembre in zona Comasina a Milano, quando l'anziana stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa.L'aggressore riuscì a far perdere le proprie tracce, ma la svolta nelle indagini è arrivata poche ore fa, quando il presunto ...

Anziana violentata Milano : fermato ha condanna a 10 anni per stupro : L'uomo di nazionalità romena fermato dalla Polizia di Stato perché sospettato di aver rapinato e violentato un'Anziana a Milano, era stato condannato a 10 anni per un caso analogo avvenuto a Genova nel 2009. Nel 2012 è stato estradato in Romania per scontare là il resto della pena. Secondo quanto spiegato in Questura, era uscito dal carcere da meno di due mesi e si trovava a Milano da circa un mese, dove frequentava ...