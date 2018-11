Milano - un altro metrò frena di colpo : quattro passeggeri feriti a Palestro : Un altro treno bloccato di colpo, a Palestro, lungo la linea rossa. Secondo caso: in mattinata era accaduto a Loreto, 17 i feriti. Il guasto dopo che la linea è stata disalimentata per una 32enne, francese, che era entrata in galleria a Loreto

Milano - come risparmiare 700 ' al supermercato secondo Altroconsumo. Esselunga batte tutti in convenienza - Carrefour l'insegna più cara : ... veneto e Friuli Venezia Giulia, , dove si trovano ben 25 dei 30 punti vendita più economici, tra cui il meno caro del Paese, lo Spesa Facile di viale della Scienza a Rovigo. Sul sito di Altroconsumo ...

Milano - tra un temporale e l'altro il fenomeno del cielo giallo : Subito dopo le piogge più forti, e prima del buio: gli scatti sui social. Gli esperti: "E' la sabbia sahariana"

Marco Milano : "Sono senza fissa dimora. Non chiedo altro di tornare a lavorare..." : Dopo Marco Della Noce, anche un altro celebre comico, famoso in televisione soprattutto negli anni '90 e 2000, sta passando un periodo molto complicato. Stiamo parlando di Marco Milano, il comico milanese noto soprattutto per il personaggio di Mandi Mandi e visto, negli ultimi anni, anche a Colorado, programma in onda su Italia 1, che ha deciso di raccontare la propria vicenda al sito TgCom24.Il calvario di Marco Milano è cominciato, ...

Una testata - le mani al collo - poi la violenza : un altro stupro terrorizza Milano : Un diciassettenne marocchino ieri notte è stato arrestato a Milano, in Viale Monteceneri, per tentata rapina e violenza sessuale nei confronti di una prostituta di orgini moldave.I fatti sono iniziati intorno alle due di notte quando il marocchino avvicinatosi alla donna chiedendole una prestazione l'ha poi aggredita tirandole una testata ed un pugno, fino a stringerle le mani intorno al collo e obbligandola ad avere un rapporto sessuale.La ...

Milano - aperta inchiesta sul rogo nel capannone di stoccaggio rifiuti : ipotesi di dolo. Un altro incendio a Novate : L’indagine dovrà chiarire innanzitutto se sia trattato di un rogo doloso: l’ipotesi più accreditata fin dalle prime ore. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per individuare le cause dell’incendio scoppiato domenica sera nella zona nord del capoluogo lombardo, in via Dante Chiasserini, in zona Bovisasca. Le fiamme hanno colpito un capannone dell’azienda Ipb che si occupa di stoccaggio e smaltimento rifiuti. Cinque ...

STUPRATORE SERIALE A Milano?/ Comasina - anziana violentata a casa : altro caso da ‘Arancia Meccanica’ : Secondo caso di rapina e stupro di una donna anziana nella propria abitazione nel quartiere della Comasina a Milano, si pensa a un singolo aggressore ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:40:00 GMT)

Olimpiadi - Sala insiste : "Milano prima città indicata nel brand - altrimenti guardiamo ad altro" : Il primo cittadino su Facebook: "La nostra non è arroganza, sono 15 mesi che ci lavoriamo con il Cio: siamo coerenti"