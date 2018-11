Milano | rapina in farmacia Arrestata Micol Chessa | la ladra che punta la pistola e ride

Milano : rapina farmacia via Boifava - altri due arresti (2) : (AdnKronos) - Dopo i primi due arresti per la rapina in via Boifava, le manette sono scattate ieri per un cittadino italo-serbo. Gli agenti del Commissariato di Scalo Romana lo hanno identificato e hanno sequestrato in casa le scarpe probabilmente utilizzate per la rapina ancora infangate, dopo la f

Milano : rapina farmacia via Boifava - altri due arresti : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato un cittadino italo-serbo ed un egiziano per reati legati alla rapina compiuta martedì sera alla farmacia di via Boifava a Milano e per la quale erano già stati arrestati un giovane di origine marocchina e una ragazza italiana. Maggiori dettagli v

Milano - tre rapinatori in fuga sparano alla polizia : quattro ore di caccia all’uomo - poi fermati : Sono in tre in scooter. Ragazzi giovanissimi. Hanno appena messo a segno una rapina nella farmacia di via Pietro Boifava al Gratosoglio, quartiere alla periferia sud di Milano. alla vista di una volante della polizia, provano a fuggire. Gli agenti ingaggiano un inseguimento e i tre vanno a sbattere contro le barriere di un ponte pedonale sul Lambro...

Milano - rapina in casa del senatore Caliendo : Durante la sua lunga carriera politica è stato anche sottosegretario alla giustizia durante la legislatura di Berlusconi. Nonostante le sue origini napoletane ha vissuto gran parte della sua ...

Rapina con stupro Milano - imputato condannato a 10 anni in abbreviato : È stato condannato a 10 anni di carcere Freilin David Lopez Villa, un colombiano di 26 anni, in carcere dal marzo scorso per aver aggredito una coppia di fidanzatini che si erano appartatati in macchina in via Chopin a Milano. Il 26enne picchiò il ragazzo di 23 anni e violentò la ragazza di 19 anni. Contro le vittime puntò una pistola rivelatasi poi un’arma giocattolo. La sentenza è stata emessa dal gup di Milano, Guido Salvini, al termine del ...

Milano : rapina farmacia e tenta la fuga - fermato da 3 muratori : L'uomo, un pregiudicato di 49 anni, era uscito da poco dal carcere: a immobilizzarlo in attesa dei carabinieri 3 egiziani che potrebbero essere proposti per un riconoscimento

Milano : uomo aggredito e rapinato dell'orologio da 40mila euro : Milano, 1 nov. (AdnKronos) - Aveva appena parcheggiato l'auto, quando è stato aggredito da un uomo a volto coperto e con un'arma, che gli ha strappato dal polso l'orologio da 40mila euro ed è fuggito a bordo di uno scooter guidato da un complice. E' accaduto ieri mattina a Milano a un uomo di 54 ann

Milano - travestito con una maschera di Halloween rapina un negozio : Un uomo travestito con una maschera di Halloween, ieri sera, ha rapinato un negozio in viale Teodorico, in zona Fiera, a Milano. Poi è fuggito.

Milano : rapina gioielleria - arrestato a Fiumicino : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni (Milano), hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Fiumicino (Roma) nei confronti di un 26enne, ritenuto responsabile di rapina e sequestro di persona in concorso con un 24enne di origine albanese

Milano : polizia ferma 35enne per rapina : Milano, 18 ott. (AdnKronos) - La polizia ha fermato a Milano un cittadino brasiliano di 35 anni, responsabile di rapina. L'uomo lo scorso settembre era stato sorpreso in un supermercato di viale Bezzi a rubare tra gli scaffali, mentre nascondeva la merce in una grossa borsa. Arrivato all'uscita, era

Milano - 5 donne picchiate e derubate in poche ore : presi i rapinatori della Bmw : In manette 2 pregiudicati che scorrazzavano nell'hinterland e prendevano di mira le vittime che casualmente incontravano per strada: 3 sono finite all'ospedale

Milano - abusi e rapina ai danni di una 17enne - ricercato nordafricano : Tentata violenza sessuale e rapina avvenuta all"alba della scorsa domenica ai danni di una ragazzina di 17 anni a Milano. L"adolescente, una giovane peruviana, si era da poco separata da un"amica dopo una serata trascorsa in un locale quando, all"altezza di via Boncompagni, è stata sorpresa alle spalle da uno straniero, un nordafricano secondo quanto emerso dai primi racconti.L"uomo l"avrebbe afferrata con forza e trascinata fino ai giardinetti ...

Milano - 70enne rapinata e violentata : fermato 40enne : È stato eseguito in queste ore a Mantova il fermo di un cittadino romeno di 40 anni ritenuto l'autore della violenza sessuale e della rapina ai danni di una donna di 70 anni. I fatti risalgono allo scorso 21 settembre in zona Comasina a Milano, quando l'anziana stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa.L'aggressore riuscì a far perdere le proprie tracce, ma la svolta nelle indagini è arrivata poche ore fa, quando il presunto ...

Milano - anziana rapinata e stuprata in casa : fermato un 42enne : Un cittadino romeno di 42 anni è stato fermato dalla polizia di Stato con l'accusa di essere l' autore della violenza sessuale e della rapina commessa il 21 settembre scorso ai danni di donna di 70 ...