Milano | la metro frena all' improvviso | caos tra i passeggeri | un ferito

Milano - frenata improvvisa della metro : feriti almeno 10 passeggeri : Una decina di persone sono rimaste contuse o ferite a causa di una brusca frenata di un convoglio della metropolitana avvenuta stamani a Milano. Nessuno, dalle prime informazioni, sarebbe grave. È accaduto alle 8.05 nella fermata della Linea 1 di Uruguay. Il 118 sta soccorrendo una decina di persone, una sola delle quali, un uomo di 58 anni, è stato trasportato in codice giallo per una sospetta frattura a una gamba. La maggior parte dei pazienti ...

Milano - paura in metropolitana : feriti alla fermata Uruguay : Milano, paura in metropolitana. Persone ferite alla feramata della metropolitana Uruguay della linea rossa che arriva fino a Rho.La circolazione è stata temporaneamente bloccata a causa di una brusca frenata dovuta ad un calo di tensione del convoglio. --Una persona risulta lievemente ferita a bordo di un treno in seguito alla caduta provocata dalla brusca frenata. Altre persone hanno preferito non essere soccorse dai medici giunti sul posto a ...

Basket - Serie A 2018-2019 : la quinta giornata. Torino-Milano sfida delle metropoli - Cremona-Sassari per restare in alto : Arriva la quinta giornata del campionato di Serie A 2018-2019, e con essa lo scontro tra due delle grandi metropoli: Torino e Milano. Non sarà questo, però, l’unico match con motivi di interesse: nella parte alta ci sono da registrare le interessanti sfide tra Venezia e Bologna e soprattutto tra Cremona e Sassari, entrambe a quota 6 punti in classifica. Vediamo tutto più da vicino. SIDIGAS AVELLINO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (Sabato 3 ...

Acqua : approvata nuova tariffa per Milano e Città metropolitana (2) : (AdnKronos) - nuova anche la tariffa non residenti, leggermente più cara di quella per i residenti e che non prevede agevolazioni. Nel complesso la nuova tariffa per uso residente sarà proporzionale al numero di componenti del nucleo famigliare e si attesterà tutto compreso intorno a 1,06 euro per m

Acqua : approvata nuova tariffa per Milano e Città metropolitana : Milano, 31 ott. (AdnKronos) - Una tariffa unica per i comuni d’ambito Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, calcolata sulla base di quella attualmente più bassa, invece degli attuali 141 bacini tariffari differenti. Una quota fissa calcolata pro-capit

Milano - nel venerdì nero degli scioperi si "salva" solo chi viaggia in metropolitana : Dai treni ai mezzi pubblici giornata di passione: Atm conferma lo "stop" in metrò solo dalle 18 in poi

