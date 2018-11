Milano | incidente in metropolitana | paura tra i pendolari

Milano - incidente in metro rossa sospesa : feriti alla fermata Uruguay : Milano, paura in metropolitana. Persone ferite alla feramata della metropolitana Uruguay della linea rossa che arriva fino a Rho.La circolazione è stata temporaneamente bloccata a causa di una...

Destra e M5s contro il capo dei vigili di Milano - polemiche dopo l'incidente della figlia della Boccassini : L'opposizione: "Venga a riferire in Consiglio comunale". I 5 Stelle: "Bisogna ricordare a Ciacci che non lavora più in procura e non devono esistere corsie preferenziali". Il comandante aveva lavorato in procura

Incidente al Portello di Milano : morto Andrea Masi di Tradate : Infortunio sul lavoro a Milano. A perdere la vita Andrea Masi, residente a Tradate (Varese). L’operaio di soli 18 anni

Milano - muore a 31 anni in un incidente stradale : doveva sposarsi a breve : La tragedia di Elisa, in auto con il fidanzato e una coppia di amici. Ad Arluno l'auto ha sbandato, le due ragazze sono state sbalzate a decine di metri

Milano - incidente in fabbrica : procura ha chiesto il processo per legale rappresentante : La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Roberto Sanmarchi, legale rappresentante dell’azienda metallurgica Lamina dove il 16 gennaio scorso per una fuoriuscita di gas argon nella vasca di un forno per la lavorazione dei metalli morirono quattro operai. L’accusa è omicidio colposo plurimo con l’aggravante di aver commesso il fatto in violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e la richiesta di processo, che ...

Incidente a Milano - In auto contro lingresso della clinica SantAmbrogio : Incidente all'ingresso dell'Istituto clinico Sant'Ambrogio, nel centro di Milano (in via Faravelli 16, zona piazza Firenze). Una Fiat 500L, guidata da un 75enne, solo a bordo, si è schiantata contro le porte a vetri, dove fortunatamente in quel momento non si trovava nessuno. L'uomo, soccorso immediatamente, ha riportato lievi ferite. Il fatto è successo intorno alle 11.30 di giovedì 4 ottobre, vicino al reparto dove si effettuano visite ...

Milano. Incidente in moto per il nuotatore Filippo Magnini : Attimi di paura per il nuotatore italiano Filippo Magnini. Il campione di nuoto è stato investito da un’auto a Milano.

Milano. Incidente in piazza Trento : morto il centauro Giancarlo Bocchini : Sinistro mortale in piazza Trento a Milano. Giancarlo Bocchini, 56 anni a bordo di una moto si è scontrato contro

Incidente in piazza Trento a Milano - schianto tra un filobus Atm e una moto : grave un uomo : Prima lo schianto, poi le sirene dei soccorritori e la corsa disperata al pronto soccorso. Incidente nella serata di lunedì 24 settembre in piazza Trento a Milano dove, intorno alle 19.50, si sono ...

Incidente alla Lamina di Milano : risarcite le famiglie di tre dei quattro operai morti in fabbrica : Il titolare in attesa dell'udienza preliminare. E' sotto inchiesta per omicidio colposo plurimo con l'aggravante della violazione della normativa in materia di sicurezza

Milano - SFONDANO SMART CON LA MOTO/ Marco ed Emiliana morti dopo un terribile incidente : MILANO, scontro MOTO-auto nella notte: morti due giovani. Ultime notizie, grave il conducente della SMART, un uomo di 58 anni. I ragazzi che hanno perso la vita avevano 23 e 29 anni(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:51:00 GMT)

Milano - incidente choc tra auto e moto : morti due giovani abruzzesi : Gravissimo incidente durante la notte in viale Ergisto Bezzi , all'incrocio con via Marostica , alla periferia di Milano. Un ventinovenne e una ragazza di 23 anni hanno perso la vita mentre in sella a ...

Milano. Incidente in via Bezzi morti gli abruzzesi Marco Forlano ed Emilana Colitto : Marco Forlano, 29 anni di Fresagrandinaria ed Emiliana Colitto, 23 anni di San Salvo. Sono le vittime del gravissimo Incidente

BENEDETTA PARODI/ Foto - incidente hot per le vie di Milano : il vestito si solleva e… : BENEDETTA PARODI vittima di un incidente sexy in quel di Milano. La povera BENEDETTA è stata paparazzata al momento sbagliato: il vestito si è alzato… e si è visto tutto.(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:03:00 GMT)