Milano | giorno di paura sulla linea1 | due metro si bloccano | 18 feriti

Milano - giorno di paura sulla Metro1 : due treni si bloccano - 18 feriti : Giornata di paura in metro a Milano: 14 persone sono rimaste ferite stamani dopo la brusca frenata di un treno causata da un intruso in galleria. Nessuno, dalle prime informazioni, sarebbe grave. È ...

Smog - Legambiente : a Milano 5° giorno di superamento del PM10 : Oltre al problema dell’odore acre a Milano dopo l’incendio di domenica scorsa, c’è anche quello dell’inquinamento da polveri sottili: l’allarme viene lanciato da Legambiente Lombardia. Nel capoluogo lombardo si registra il 5° giorno consecutivo di superamento della soglia per le polveri sottili (50 microg/mc), il 41° dall’inizio dell’anno. La conseguenza sarebbe l’entrata nella fase di emergenza ...

Milano - incendio Bovisasca : terzo giorno di aria irrespirabile. Gli esperti : «Tenete le finestre chiuse» : Le segnalazioni sono arrivate da via Washington, via Solari, San Siro, dal Giambellino e da buona parte del Municipio 7. «Cos'è questo odore acre?», «Perché l'aria è irrespirabile?». La nube di fumo ...

Sanità - pm Milano : una denuncia al giorno : ANSA, - Milano, 08 OTT - "Noi abbiamo avuto fra lesioni e omicidi colposi da colpa medica 300 fascicoli iscritti in un anno nel 2017, in pratica ogni giorno viene intentata una causa penale a carico ...

Milano Moda Donna : il riassunto del quarto giorno : Cara settimana della Moda di Milano, non so spiegarti che il nostro amore appena nato è già finito. O quasi. Scomodiamo la grande Mina (omaggiata anche da un big party ospitato in questi giorni di Fashion Week da Vogue Italia) per dare atto di come nel volgere di una manciata scarsa di giorni – interminabili e lunghissimi – il made in Italy si sia giocato la chance di dire la sua in merito a quel che sarà di Moda per ...

Settimana della moda Milano 2018 - giorno due : grande show da Re Giorgio (Armani) con Robbie Williams scatenato in gonna plissettata : La seconda giornata della fashion week milanese si è chiusa sulle note di “Angel” di Robbie Williams, cantata all’unisono dai 2300 invitati presenti all’aeroporto di Linate per il faraonico show di Emporio Armani. Re Giorgio ha trasformato in suo hangar in modo davvero scenografico, rendendolo il set perfetto per un concerto rock più che non per una sfilata. Appunto. Tanto più con un Robbie Williams scatenato a fare da mattatore sul palco in ...

Settimana della moda Milano 2018 - report del primo giorno : da Byblos a Diesel - ma la regina è Alberta Ferretti : “Le bionde trecce gli occhi azzurri e poi…”. Mancavano giusto “quelle calzette rosse” ai piedi di Gigi e Bella Hadid, Kendall Jenner e Kaia Gerber mentre sfilavano in passerella da Alberta Ferretti. La presentazione della sua collezione Primavera/Estate 2019 sarà una di quelle cose che sicuramente ci ricorderemo di questa Fashion Week milanese, anche solo per la scelta di mettere Lucio Battisti come colonna sonora assieme ad Hotel California ...

Duello a colpi di pistola davanti a un bar in pieno giorno a Milano - ma nessuno vede niente : Alle undici di mattina piazza Gasparri è affollata ma nessuno ha visto, almeno ufficialmente. nessuno, in quell'angolo della periferia di Milano, ha visto l'uomo col casco integrale nero che ha ...

