Milano | follia nella notte | si lanciano col paracadute da una gru | un ferito grave

Milano - giovedì di follia : fidanzati aggrediscono agente Atm a calci : L'agente dell'Atm era intervenuto nella mattinata di ieri in seguito alla chiamata di alcuni passeggeri che segnalavano la presenza di due fidanzati che stavano prendendo a calci le porte dei bagni.calci e un pugno in faccia, quello ricevuto dall'agente dell'Atm intervenuto per calmare i ragazzi che nella mattinata di ieri hanno seminato il panico in piazza Sigmund Freud a Milano. I due agenti intervenuti hanno condotto i ragazzi all'esterno ...