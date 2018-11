Milan | UFFICIALE | continua la partnership con Fujitsu Climatizzatori

Calcio femminile - UFFICIALE : l’Inter avrà una sua squadra. Acquisito il titolo della Asd Inter Milano : E’ UFFICIALE: l’Inter avrà una sua squadra nel Calcio femminile. Con una nota pubblicata sul proprio sito UFFICIALE, la società nerazzurra ha infatti annunciato l’acquisizione del titolo sportivo dell’Asd femminile Inter Milano (attualmente prima in Serie B a punteggio pieno dopo due giornate) e, nello stesso tempo, delle prestazioni delle calciatrici appartenenti alla Prima Squadra e alla Primavera. Pertanto il progetto ...

L'ex partron del Milan è inaffidabile. Ora è ufficiale : Da un po’ di tempo ci chiedevamo che fine avesse fatto l’ex proprietario cinese del Milan, Li Yonghong, dopo l'epilogo della sua controversa gestione del club rossonero, che aveva acquistato da Silvio Berlusconi con capitali dalla oscura provenienza. Le ultime notizie che arrivano dalla Cina ci dicono che Mr Li è finito nelle grinfie di un tribunale locale che lo ha inserito nella lista nera degli individui ...

Next Gen ATP Finals di Milano : venerdì la presentazione ufficiale : Next Gen ATP Finals, i giovani tennisti più interessanti del seeding pronti a sfidarsi in quel di Milano ad inizio novembre venerdì 19 ottobre si terrà a Milano la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione delle Next Gen Atp Finals: appuntamento alle ore 12 nella sede di Fondazione Fiera Milano, Palazzina degli Orafi in largo Domodossola 1. Interverranno il Presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Gorno Tempini, ...

Infinity - lo sponsor ufficiale di TEDxMilano che racconta la realtà in divenire nei suoi lungometraggi : Domenica 14 ottobresi è tenuto, presso il Teatro Dal Verme a Milano, il TEDxMilano , partner del network TED che da 34 anni porta sui palchi di tutto il mondo le storie e le esperienze di protagonisti provenienti da diversi settori. L'edizione milanese ha avuto come titolo Oltremisura , intesa come la ricerca di nuovi parametri per misurare la realtà ...

Milan - Cutrone ora è 'ufficiale' : ha rinnovato fino al 2023 : Festival dello Sport, Maldini: "Primo derby da dirigente? Più analisi e meno emotività. In teoria..." Gasport

Olimpiadi invernali 2026 - Milano-Cortina candidata ufficiale : ' La candidatura beneficia dei siti esistenti, dell'indubbia storia delle discipline invernali delle Regioni, nonché dell'amore e della passione degli italiani per lo sport. Il progetto può anche ...

MilanO-CORTINA : UFFICIALE LA CANDIDATURA PER OLIMPIADI 2026/ Calgary e Stoccolma le rivali - Zaia : "Strepitoso" : MILANO-CORTINA: UFFICIALE la CANDIDATURA per OLIMPIADI 2026. Stoccolma e Calgary le rivali per la rassegna invernale, la soddisfazione di Zaia: "Strepitoso"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 22:08:00 GMT)

Olimpiadi : Fontana - soddisfatto per candidatura ufficiale Milano-Cortina : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - "La candidatura di Milano e Cortina è ufficiale. Sono davvero soddisfatto. Ora al lavoro!" Lo scrive il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sui social network commentando la notizia dell'ufficializzazione della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiad

Piquadro partner ufficiale del Milan per la stagione 2018-19 : Piquadro ha siglato un accordo col club AC Milan per la stagione 2018-19 Piquadro annuncia il suo ingresso nel mondo del calcio siglando un accordo che lo vedrà partner ufficiale del club AC Milan per la stagione calcistica 2018-19. Il marchio italiano di accessori di pelletteria tech-design per business traveller conferma il suo legame con il mondo dello sport diventando Official Tech Travel partner del Milan, una squadra che, attraverso ...

Milano-Cortina - oggi la candidatura ufficiale : Milano-Cortina si appresta a diventare una candidatura ufficiale alle Olimpiadi invernali del 2026 . Finita la fase di dialogo, il Cio voterà oggi le proposte fatte dalla commissione di valutazione, ...

News Milan - ufficiale : Barbara Berlusconi ai saluti VIDEO : In questi giorni, però, ha annunciato le sue dimissioni per dedicarsi ad altre attività, molto probabilmente lontane dal mondo del calcio. Nel comunicato ufficiale 'Lady B' ci ha tenuto a fare l'in ...

Volley – Tutto pronto per la presentazione ufficiale della Revivre Axopower Milano : dettagli e ospiti dell’evento : Lunedì 8 ottobre la presentazione ufficiale: tra gli ospiti il ministro dell’Istruzione Bussetti, il presidente FIPAV Cattaneo e l’ex pilota Alain Prost Tutto pronto per la presentazione ufficiale della Revivre Axopower Milano: lunedì 08 ottobre, alle ore 11.00 presso il Palazzo Pirelli della Regione Lombardia, la società del presidente Lucio Fusaro toglierà il velo, presentandosi ufficialmente alle istituzioni politiche e sportive ...

Piquadro partner ufficiale del Milan : Piquadro entra nel mondo del calcio siglando un accordo che lo vedrà partner ufficiale del club AC Milan per la stagione calcistica 2018-19. ”Il Milan è un team amatissimo dai suoi tifosi e stimato da tutto il resto del calcio mondiale” dichiara Marco Palmieri, fondatore e presidente di Piquadro. ”In Piquadro ci sentiamo come una vera squadra e questo progetto rappresenta una straordinaria occasione per associare il ...