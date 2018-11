Milan | Suso e il Real Madrid | verso l' offerta irrinunciabile | panico tra i rossoneri

Milan - Suso spaventa il club rossonero : “che orgoglio essere seguito dalle big d’Europa” : L’esterno offensivo rossonero ha parlato dal ritiro della Nazionale spagnola, facendo scattare un piccolo campanello d’allarme “Mi sento importante al Milan. Mi sento a mio agio, sono felice e col tecnico mi trovo bene. Gattuso è come quando giocava, non ha perduto la sua intensità nell’allenare. Quando finisce l’allenamento è la persona più amabile e simpatica che puoi incontrare. E’ l’uomo ...

Milan-Juve - Palmas : "Suso e Cutrone top" : Barriales : "CR7 mette paura" : Intanto spero di vedere a maggio una finale tra la Juventus e un'altra italiana, mi farebbe davvero piacere e darebbe lustro al nostro campionato in tutto il mondo... Alla fine però devono vincere i ...

Suso papà per la prima volta : il calciatore del Milan mostra il piccolo Alessio sui social [GALLERY] : Questa notte Suso ed Alis Rodriguez sono diventati genitori per la prima volta: la gioia del calciatore del Milan sui social dopo la nascita di Alessio “Benvenuto Alessio! Auguri a mamma Alis e papà @Suso30oficial per la nascita del loro primo figlio”. Così il Milan su Twitter fa gli auguri al calciatore rossonero che questa notte è diventato padre per la prima volta. Alis Rodriguez e Alessio, subito dopo il parto, sono apparsi ...

DIRETTA/ Betis-Milan - risultato finale 1-1 : Lo Celso e Suso i marcatori : FINITA Il Milan, con carattere strappa un punto importantissimo al Betis. A Siviglia la gara termina con il risultato finale di 1-1. 90' + 4 - Kessié tiene la palla cercando di allontanare gli avversari dalla porta di Reina. 90' - L'arbitro assegna ben sei minuti di recupero: ci crede il Milan. 89' - Ammonito Bakayoko. Si attende la segnalazione del quarto uomo sul recupero. 86' - Molto pericoloso in Betis in avanti, che fa tremare Gattuso. ...

Suso tiene a galla il Milan : Dopo un primo tempo disastroso allo stadio Benito Villamarin di Siviglia, il Milan cambia faccia nella ripresa e riesce a strappare un punto al Real Betis, mantenendo intatte le proprie speranze di ...