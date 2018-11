Milan | Strinic e la fine dell' incubo | ' Pronto a tornare Ritiro? Non ci ho mai pensato'

Milan - riecco Strinic : "Sono guarito - da lunedì riprenderò gli allenamenti" : In un periodo di brutte notizie provenienti dall'infermeria, il Milan può sorridere per la notizia di un gradito ritorno. Ivan Strinic, terzino croato arrivato in rossonero la scorsa estate a ...

Milan - Strinic : "Lunedì torno ad allenarmi" : Non sto ancora pensando di andare in pensione, in particolare dopo la Russia, tutto quello che è successo in Coppa del Mondo mi ha dato nuova energia e fiducia che la mia carriera possa continuare a ...

Milan - finalmente una buona notizia : Strinic vicino al rientro : In giorni caratterizzati da notizie nefaste in casa Milan , finalmente una luce in fondo al tunnel. Dopo i gravi infortuni subiti da Musacchio, Caldara e Biglia, la squalifica per due giornate di ...

Milan - finalmente una buona notizia : Strinic torna in gruppo : Il Milan riceve una buona notizia dall’infermeria, il terzino sinistro Strinic può tornare ad allenarsi in gruppo dopo i problemi cardiaci Ivan Strinic è pronto a tornare in campo. Il calciatore del Milan è stato fermato ad inizio stagione a causa di un’ipertrofia del muscolo cardiaco che lo ha costretto ad un lungo stop. Adesso però, dopo alcuni controlli medici andati a buon fine, il calciatore si appresta a tornare a ...