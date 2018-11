Milan | Strinic annuncia | “ero impaziente | adesso sono pronto a tornare”

sportfair

(Di giovedì 15 novembre 2018), Ivannon ha mai pensato al ritiro in questi difficili mesi nei quali è stato lontano dal terreno di gioco “Eroe nervoso, ma finalmente posso lasciarmi alle spalle questa parentesi: da lunedì ricomincerò ad allenarmi normalmente, con l’obiettivo di ritrovare la forma e di tornare in campo il più presto possibile“. Adre il ritorno in campo è il terzino croato del, Ivan, al quotidiano ’24Sata’. Arrivato la scorsa estate a parametro zero ao, il croato è stato lontano dai campi per un problema cardiaco. “Sinceramente non ho mai pensato al ritiro in questi mesi, anche perché la cavalcata nel Mondiale mi ha dato la convinzione di poter giocare ancora a lungo. Il problema al cuore mi ha insegnato ad apprezzare le piccole cose: ho sempre vissuto la salute in maniera normale, ma in un paio di giorni ...