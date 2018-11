Milan | occhi su due difensori della Juve

Milan - Bonaventura rischia l'operazione al ginocchio. Lo stop sarà di 5 mesi : Il Milan perde i pezzi, in tutti i sensi. Dopo Mattia Caldara, Mateo Musacchio e Lucas Biglia che saranno costretti ad un lungo stop ecco aggiungersi alla lista un altro dei titolari di Gennaro ...

Milan - brutte notizie dall’infermeria : Bonaventura potrebbe doversi operare al ginocchio : Il Milan continua a fare i conti con i diversi infortuni che ne hanno decimato la rosa: Bonaventura, dato sulla via del recupero, potrebbe doversi operare Periodo alquanto complicato per il Milan, particolarmente sotto il profilo degli infortuni. La rosa rossonera è stata ridotta notevolmente nei numeri a causa di lunghi e continui stop di diversi giocatori chiave. Ad oggi l’infermeria rossonera conta lungodegenti come: Caldara, Musacchio ...

Lazio - problema al ginocchio per Milinkovic : le sensazioni verso il Milan : Secondo Sky Sport , è probabile che Sergej Milinkovic-Savic sia costretto a lasciare il ritiro della nazionale serba per tornare a Roma a curare il problema accusato al ginocchio. Non sembra, però, essere in ...

Inter - Asamoah con un problema al ginocchio : niente nazionale - resterà a Milano per le cure : niente nazionale per il terzino dell'Inter Kwadwo Asamoah. La nazionale del Ghana ha infatti confermato con un comunicato che il giocatore non farà parte della squadra per le prossime partite a causa ...

Infortunio Bonaventura - problemi alle ginocchia per il centrocampista del Milan : Infortunio Bonaventura – Non si attenua l’allarme infortuni per il Milan. Gattuso, che ha già fuori Calabria, Caldara, Biglia e Musacchio e non al meglio Kessiè, Calhanoglu e Cutrone, ha annunciato nel post partita contro la Juve che Bonaventura non sarà arruolabile neanche dopo la sosta a causa di un problema al ginocchio che tormenta da un po’. Nello specifico l’Infortunio del centrocampista rossonero ...

Milan-Juventus - Gattuso : “Higuain si scusi e sbrocchi di meno” : Milan-Juventus, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della sconfitta interna contro la Juventus: “Espulsione di Benatia? Non attacchiamoci a queste cose, lasciamo perdere. Stasera abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo commesso un’ingenuità sul secondo gol. Si vede che c’è […] L'articolo ...

Raiola strizza l'occhio al Milan : "Zlatan in rossonero? Tutto è possibile" : Il Milan sogna in grande in vista del mercato di gennaio. Leonardo e Maldini non si vogliono fermare al solo baby fenomeno Paquetà e puntano su dei pezzi da novanta per rinforzare la rosa, sopratTutto ...

Milan - che tegola! Musacchio fuori due mesi per infortunio al ginocchio : Il Milan ha diramato un comunicato annunciando il grave infortunio occorso a Mateo Musacchio ieri sera durante il match di Europa League in casa del Betis: “AC Milan comunica, che a seguito di uno scontro di gioco avvenuto ieri sera nel corso di Real Betis-Milan, Mateo Musacchio ha riportato un trauma al ginocchio destro che […] L'articolo Milan, che tegola! Musacchio fuori due mesi per infortunio al ginocchio proviene da Serie A ...

Supercoppa Juve-Milan - figuratevi se non giocano a Gedda. Di fronte ai soldi lo sport chiude gli occhi : Stampata a pagina 12 del settimanale francese L’Express (31 ottobre 2018), una sapida vignetta di Plantu (che abitualmente pubblica su Le Monde) mostra un professore arabo durante la sua “lezione di giornalismo” che dice: “Non si taglia un articolo! Non si smembra un giornalista!”. Al che uno degli allievi, perplesso, domanda: “E’ una novità?” Palese il riferimento al barbaro assassinio del giornalista e scrittore Jamal Khashoggi, trucidato ...

Le Borse europee aprono in cauto rialzo - occhi su elezioni Usa - Milano +0 - 03% : Le Borse europee aprono in rialzo, gli occhi sono puntati sulle elezioni di midterm negli Usa e alla riunione della Fed. A Londra l'Ftse 100 segna +0,13% a 7.112,61 punti. A Parigi il Cac 40 avanza ...

Università Milano-Bicocca - Fiducia a prima vista : ti guardo negli occhi e decido se fidarmi di te : ... offrono importanti elementi di riflessione per il mondo del marketing e della pubblicità che spesso impiega immagini di volti nelle diverse campagne'.

‘Ndrangheta - colpo ai Barbaro-Papalia : 14 arresti tra Milano e Reggio Calabria. “Clan gestiva una rete di pusher marocchini” : Quattordici arresti per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Nuovo colpo alla cosca di ‘ndrangheta Barbaro-Papalia. I carabinieri della compagnia di Corsico stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a Milano, Como e Reggio Calabria: le persone citate nell’ordinanza sono dieci di nazionalità italiana e quattro marocchina. Le indagini sono dirette dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano e hanno ...

