Milan | Bonaventura sotto i ferri | il centrocampista starà fuori dai 4 ai 5 mesi

Milan - Bonaventura : operazione vicina. Recupero in 4-5 mesi : Dopo l'emergenza delle ultime settimane proseguono i problemi in casa Milan. Sembra inevitabile l'intervento al ginocchio sinistro per Jack Bonaventura. Il giocatore soffre di un problema alla ...

Infortunio Bonaventura - Milan sotto shock : il centrocampista si opera - stagione praticamente finita : Infortunio Bonaventura, il calciatore del Milan si opererà alla cartilagine del ginocchio e salterà dunque ben 4-5 mesi: Gattuso è nei guai Infortunio Bonaventura, il calciatore sarà costretto ad operarsi. La stagione nera dal punto di vista dell’infermeria per il Milan prosegue, con il centrocampista che salterà praticamente tutto il resto della stagione. La terapia conservativa alla cartilagine del ginocchio non ha dato buoni ...

Milan - Bonaventura rischia l'operazione al ginocchio. Lo stop sarà di 5 mesi : Il Milan perde i pezzi, in tutti i sensi. Dopo Mattia Caldara, Mateo Musacchio e Lucas Biglia che saranno costretti ad un lungo stop ecco aggiungersi alla lista un altro dei titolari di Gennaro ...

Calciomercato Milan - l'infortunio di Bonaventura impone la ricerca di un sostituto [GALLERY]

Milan - brutte notizie dall’infermeria : Bonaventura potrebbe doversi operare al ginocchio : Il Milan continua a fare i conti con i diversi infortuni che ne hanno decimato la rosa: Bonaventura, dato sulla via del recupero, potrebbe doversi operare Periodo alquanto complicato per il Milan, particolarmente sotto il profilo degli infortuni. La rosa rossonera è stata ridotta notevolmente nei numeri a causa di lunghi e continui stop di diversi giocatori chiave. Ad oggi l’infermeria rossonera conta lungodegenti come: Caldara, Musacchio ...

Infortunio Bonaventura - problemi alle ginocchia per il centrocampista del Milan : Infortunio Bonaventura – Non si attenua l’allarme infortuni per il Milan. Gattuso, che ha già fuori Calabria, Caldara, Biglia e Musacchio e non al meglio Kessiè, Calhanoglu e Cutrone, ha annunciato nel post partita contro la Juve che Bonaventura non sarà arruolabile neanche dopo la sosta a causa di un problema al ginocchio che tormenta da un po’. Nello specifico l’Infortunio del centrocampista rossonero ...

Milan : Biglia - si teme un lungo stop. Bonaventura ancora a parte : Non arrivano buone notizie dagli esami sostenuti oggi da Lucas Biglia. La risonanza ha confermato la lesione muscolare al gemello mediale del polpaccio destro: nuovi accertamenti verranno eseguiti tra ...