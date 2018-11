Milan | Bakayoko | ' Capisco i fischi | aspetto gli applausi Conte e Gattuso sono simili'

Milan - i numeri record di Bakayoko : Da oggetto misterioso a risorsa, tutto in poche partite. La Gazzetta dello sport ha analizzato i dati di Bakayoko nelle ultime tre partite: ha effettuato più contrasti, 7, e completato più dribbling, 6,. Inoltre, è il rossonero che ha vinto più duelli, 26, nelle ultime tre ...

Milan-Juventus 0-2 - le pagelle dei rossoneri : Bakayoko ritrovato - male Higuain : E' terminata con un perentorio due a zero la sfida di San Siro tra Milan e Juventus [VIDEO] giocata ieri sera. La squadra allenata da Gennaro Gattuso si è resa protagonista di una prestazione abbastanza incolore e poco propositiva, ma anche i bianconeri, pur avendo dimostrato la loro superiorita' tecnica e fisica, non hanno fornito una prestazione eccellente confermando un lieve calo di gioco in continuita' che era stato evidenziato anche ...

Gazzetta Le pagelle di Udinese-Milan : super Romagnoli - bene Bakayoko : NEWS MILAN Tutti promossi in casa Milan . Difesa compresa, considerando il primissimo e inedito clean sheet della stagione. Nelle pagelle di oggi de La Gazzetta dello Sport infatti, nessun rossonero va sotto alla sufficienza. Il migliore non può che essere lui: il capitano. E' infatti un Alessio Romagnoli nuovamente eroico, che consegna altri tre punti ...

Udinese-Milan - formazioni e ultimissime : Bakayoko titolare - c’è Cutrone : Udinese-Milan- L’Udinese si prepara ad ospitare il Milan in quella che si annuncia una tappa fondamentale per il corso della stagione di entrambe le squadre. Padroni di casa chiamati a riscattare un periodo piuttosto altalenante, ospiti pronti a rincorrere l’obiettivo Champions League. Poche novità di formazione nell’Udinese. Gattuso, invece, dal canto suo, si prepara a […] L'articolo Udinese-Milan, formazioni e ...

Milan - Bakayoko 'bocciato' ma in crescita. E Gattuso lo esalta : stata una notte davvero strana per Tiemoué Bakayoko, quella di Halloween. Leggendo solo il voto in pagella sulla Gazzetta dello Sport, un 5, con la poco ambita palma del peggiore del Milan,, verrebbe da pensare a una prestazione fortemente negativa. Un po' com'era accaduto fin qui, insomma, con l'eccezione del match in casa ...

Milan - Biglia k.o. : con il Genoa tocca a Bakayoko : Altra tegola per il Milan: dopo gli infortuni di Calabria, Caldara e Bonaventura si ferma anche Lucas Biglia. Il centrocampista argentino avrebbe accusato un problema nella rifinitura di stamattina e ...

Milan - i rinforzi estivi ancora non convincono : bocciato Bakayoko : Per il resto, come sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, solo risposte parziali o bocciature. Mattia Caldara , il caso più ed enigmatico in casa del Diavolo, è l'unico rimandato ...

Milan-Betis diretta LIVE in tempo reale : occasione per Bakayoko : 14′ Dopo una fase di studio si affaccia il Milan. Tiro di Bakayoko, rimpallato in angolo 7′ Calabria in difficoltà è possibile un cambio 5′ Tiro senza pretese di Barrajan, Reina para 3′ Errore di Reina che libera Sanabria, ma il tiro è alto 1′ Gattuso in campo con il 4-3-3, il Betis risponde con […] L'articolo Milan-Betis diretta LIVE in tempo reale: occasione per Bakayoko proviene da Serie A News Calcio - ...

Dalla Spagna : retroscena Bakayoko : al Milan per 'colpa' della Roma : Secondo Sport , Tiemoué Bakayoko avrebbe dovuto sostituire Steven Nzonzi al Siviglia. Il club andaluso aveva già scelto il francese, comunicandolo anche al Chelsea. Era tutto fatto, compreso l'ok di Sarri, ma ...

Milan - clamorosa ipotesi di mercato : via Bakayoko - dentro Paredes : Bakayoko e Paredes potrebbero avvicendarsi nella finestra di calciomercato invernale, il Milan al lavoro per questo “scambio” Via Bakayoko, dentro Paredes. Questo il possibile scenario nel mese di gennaio per il Milan targato Elliott. Il centrocampista del Chelsea non si è ambientato al meglio in rossonero e dunque secondo fonti inglesi potrebbe già tornare alla base nel mese di gennaio. Tutto ciò è strettamente legato al ...

Milan : Bakayoko rispedito al Chelsea già a gennaio? : Bakayoko non convince. L’esperienza del centrocampista francese in Italia non sta andando per il verso giusto e potrebbe terminare prima delle previsioni. L’ex Monaco, giunto al Milan a fine mercato con la formula del prestito dal Chelsea, sta trovando poco spazio e non sta soddisfacendo società e staff tecnico. Da qui l’indiscrezione riportata da Il Corriere dello Sport, secondo cui i rossoneri sarebbero decisi a restituire il ...

Milan - Gattuso : "Voglio i tre punti. Orgoglioso di Cutrone in azzurro. Bakayoko? Colpa mia..." : Dopo la vittoria in rimonta contro l'Olympiacos in Europa League il Milan di Gattuso cerca continuità anche in campionato. Domani pomeriggio a San Siro c'è il Chievo di D'Anna."Domani dobbiamo portare ...

Gazzetta Milan-Olympiacos - le pagelle : disastro Bakayoko - top Cutrone : Basti pensare che il peggiore in campo per La Gazzetta dello Sport è Tiémoué Bakayoko . Il voto è impietoso, ma anche la perfetta immagine della sua partita: 4.5. 'Purtroppo non ci sono altre parole: ...

Milan - Gattuso : 'Bakayoko fatica - Higuain bene con un'altra punta. Ibrahimovic? Vediamo' : Gennaro Gattuso è intervenuto a Sky Sport dopo Milan-Olympiacos, le dichiarazioni del tecnico rossonero. CUTRONE - 'Ha giocato a Empoli con problemi alla caviglia e non è ancora al 100%, prende antiinfiammatori. Per come si sta ...