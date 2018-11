Migranti | Csm | Dl Sicurezza lede garanzie costituzionali

Csm : nella parte su Migranti Dl Sicurezza non rispetta Costituzione : Secondo la Sesta Commissione del Csm alcuni articoli del decreto Sicurezza , nella parte che si occupa di migranti e richiedenti asilo, non rispetterebbero le norme costituzionali. Si tratta di un ...

Decreto Sicurezza - parere del Csm : “Su Migranti e richiedenti asilo norme costituzionali non rispettate” : norme costituzionali non rispettate da alcuni articoli del Decreto Sicurezza, nella parte che si occupa di migranti e richiedenti asilo. Lo segnala la Sesta Commissione del Csm in un parere destinato al ministro della Giustizia e che mercoledì prossimo sarà all’esame del plenum. Si tratta di un corposo documento, approvato all’unanimità e di cui sono relatori il laico Alberto Maria Benedetti (M5s) e il togato Paolo Cricuoli (Magistratura ...