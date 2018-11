Michael Avenatti - l’avvocato diventato famoso come oppositore di Trump - è stato arrestato per un accusa di violenza domestica : Michael Avenatti, l’avvocato diventato famoso come oppositore di Donald Trump rappresentando l’ex pornostar Stormy Daniels, è stato arrestato per un accusa di violenza domestica a Los Angeles, in California. La polizia ha confermato l’arresto, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, spiegando