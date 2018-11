“Mi hanno violentata in quattro” Simula tutto per coprire il tradimento con il vicino

Grande Fratello Vip 2018 : Lory Del Santo in lacrime contro la sua famiglia. “Mi hanno massacrato - sono fuggita” | Video : Lory Del Santo in lacrime al Grande Fratello Vip. La donna ripensando alle parole di alcuni componenti della sua famiglia che le hanno usato una cattiveria gratuita ha esclamato: “In famiglia mi hanno massacrato, sono fuggita”. Vediamo di capire meglio anche con un contributo Video ciò che è accaduto. Lory Del Santo, una delle protagoniste più discusse e controverse di questa edizione del Grande Fratello Vip scoppia in lacrime e si sfoga con ...

Asia Argento - ospite al Chiambretti : "Mi hanno licenziata tramite una mail" e riguardo al nuovo giudice afferma che… : L'ospitata cade a fagiolo. Sia per il silenzio seguito alla sua esclusione dalla giuria di X Factor, sia per gli scatti che la vedono avvinghiata a Fabrizio Corona pubblicati dal settimanale Chi. Asia Argento,...

Stupri in Congo : "Mi hanno violentato - poi è toccato alle mie figlie e le hanno uccise" : Nella Repubblica Democratica del Congo le violenze sessuali hanno distrutto la vita di donne, uomini e bambini. Da maggio 2017 a settembre di quest'anno, nella provincia del Kasai Centrale sono state 2.600 le vittime di abusi sessuali, denuncia Medici senza Frontiere. Le testimonianze raccolte dall'Ong rivelano tutto l'orrore degli Stupri compiuti dai gruppi armati.

La storia di Fulvio - arrestato per spaccio - ma era canapa legale : "Mi hanno rovinato la vita" : Fulvio Sinatra è stato arrestato per spaccio di stupefacenti, nonostante detenesse canapa legale: le analisi hanno confermato che il principio attivo era sotto i limiti di legge, ma è stato comunque condannato in primo grado.

Caserta - topi e piccioni morti in ospedale/ Video - medico denuncia malasanità "Mi hanno distrutto" (Le Iene) : Caserta, topi e piccioni morti in ospedale: medico denuncia malasanità ma da 20 anni gli viene impedito di entrare in una sala operatoria. Il servizio stasera a Le Iene.

F1 - Bottas ringrazia i suoi meccanici : “Mi hanno smontato e rimesso a nuovo la macchina in un’ora e mezza” : Il pilota finlandese ha ringraziato la squadra per avergli smontato e rimontato la macchina in un’ora e mezza, permettendogli di prender parte alle qualifiche E’ merito dei suoi meccanici se Valtteri Bottas è quinto sulla griglia di partenza del Gp del Messico, gli uomini della Mercedes infatti sono riusciti a sostituire il motore sulla macchina del finlandese in un’ora e mezza, evitandogli di partire dal fondo della ...

Omofobia - a Piacenza 28enne “licenziato perché gay”. Il racconto : “Mi hanno detto ‘se è vero ti investo con il muletto'” : Prima insultato e poi licenziato perché omosessuale. È il racconto di un 28enne di Piacenza, assunto in una nota azienda locale a settembre attraverso un’agenzia interinale. La sua vicenda è stata denunciata da Arcigay L’Atomo di Piacenza e dal Telefono Rosa, ed è stata resa pubblica dal quotidiano locale La Libertà. “Lo stesso tutor, che avrebbe dovuto insegnargli le mansioni, ha messo in atto nei confronti del ragazzo un atteggiamento ...

Tennis - WTA Finals Singapore 2018 - Caroline Wozniacki rivela : “Mi hanno diagnosticato l’artrite reumatoide prima degli US Open” : Caroline Wozniacki ha terminato oggi la sua stagione, con la sconfitta patita contro Elina Svitolina alle WTA Finals in corso di svolgimento a Singapore. La giocatrice danese, però, si fa notare in particolar modo fuori dal campo per una rivelazione davvero a sorpresa. In conferenza stampa, infatti, ha dichiarato che le è stata diagnosticata l’artrite reumatoide prima degli US Open, che ha ricevuto cure mediche per questo motivo e che ha ...

Dl fisco - in conferenza stampa hanno tutti fretta di andare. Di Maio : “Emendamenti M5s? Devo andare” e Salvini : “Mia figlia mi denuncia” : Dopo il lungo vertice e il Consiglio dei Ministri che hanno segnato la giornata della ritrovata sintonia dopo lo scontro sullo scudo fiscale contenuto nel DL Fiscale, Matteo Salvini ha fretta durante la conferenza stampa e già dopo la terza domanda si rivolge a Conte e Di Maio: “vado a recuperare mia figlia che senno’ mi denuncia al telefono azzurro”. Giuseppe Conte dimentica di rispondere ad una domanda di un giornalista: ...

MotoGp – Marc Marquez i consigli del team e il forfait di Lorenzo : “Mi hanno legato alla sedia! Jorge? La sua assenza può essere positiva” : Marc Marquez, la seconda sessione di prove libere nulla in Giappone e l’assenza di Jorge Lorenzo nel weekend di gara di Motegi: la sincerità dello spagnolo della Honda Giornata di prove… a metà a Motegi: nel pomeriggio le condizioni del circuito, a tratti bagnato e a tratti asciutto, a costretto i piloti della MotoGp a girare poco nelle Fp2 del Gp del Giappone o, addirittura, a non scendere proprio in pista. Tra coloro che ...

Marco Milano/ Il Mandi Mandi di Mai dire gol : "Mi hanno portato via la casa. Volevo morire - poi un angelo..." : Marco Milano rivela il motivo della sua scomparsa dalla tv: "Ho ricevuto delle cartelle esattoriali, la mia compagna mi ha lasciato e mio papà è morto. Ora non ho dimora e cerco lavoro"

Siccità in Australia : il “Miracolo” di Harry e Meghan - hanno “portato” la pioggia : Il principe Harry e la moglie Meghan si trovano in questi giorni in Australia, nel loro primo tour ufficiale all’estero: hanno “portato” la pioggia in una regione duramente colpita dalla Siccità, un breve temporale si è verificato durante la loro visita in una delle zone più aride del Paese. “La pioggia è stato un regalo“, ha scherzato Harry con gli agricoltori nel Nuovo Galles del Sud. Harry e Meghan visiteranno ...

F1 - Rosberg e quel clamoroso retroscena sulla Ferrari : “Mi hanno contattato - ma prima che vincessi il Mondiale” : L’ex pilota tedesco ha rivelato di essere stato contattato dalla Ferrari prima che vincesse il titolo mondiale battendo Lewis Hamilton L’ufficialità arriverà ad Austin o al più tardi in Messico, ma Nico Rosberg può ancora considerarsi l’unico che in era ibrida sia riuscito a battere Lewis Hamilton. LaPresse/EFE La vittoria del titolo è rimasta l’ultima impresa del tedesco in Formula 1, visto il ritiro arrivato dopo ...

Napoli - Milik racconta la rapina : "Mi hanno puntato una pistola in faccia" : Dopo la vittoria, contro i vice campioni d'Europa del Liverpool, che ha mandato in paradiso tifosi e giocatori del Napoli, al termine della partita è avvenuto un brutto episodio che ha visto protagonista l'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik. Il polacco è stato fermato da due rapinatori mentre faceva ritorno a casa dopo il match del San […]