“Mi ha violentato due volte” | madre di tre figli accusata da una ragazzina di 12 anni

“Mi ha violentato così”. Esce allo scoperto la donna che accusa di stupro Cristiano Ronaldo : Esce allo scoperto per la prima volta la donna che accusa di stupro Cristiano Ronaldo, la ex stella del Real Madrid ora in forza alla Juventus. Come riporta il Corriere della Sera, è il settimanale tedesco Der Spiegel a scriverne in un’esclusiva anticipata sul suo sito. La donna in questione, quella che ha fatto finire Ronaldo al centro dello scandalo, è l’americana Kathryn Mayorga. Ha 34 anni e fa l’insegnante di scuola elementare, ...