Metropolitana a Milano | come funziona il sistema di sicurezza

Milano - brusca frenata in Metropolitana : 14 feriti. 'C'era un intruso in galleria' : Paura in metro a Milano: 14 persone sono rimaste ferite dopo la brusca frenata di un treno, probabilmente causata da un intruso in galleria. Nessuno, dalle prime informazioni, sarebbe grave. È ...

Metropolitana Milano - brusca frenata a fermata Uruguay : feriti lievi | : Un codice giallo e contusi alla fermata Uruguay, su un convoglio che proveniva da Bonola ed era diretto verso il centro città. La circolazione riprende gradualmente su tutta la linea

Milano - incidente in Metropolitana alla fermata Uruguay : sul posto 4 ambulanze : Paura questa mattina a Milano per un incidente in metropolitana alla fermata Uruguay nella linea rossa. La circolazione dei treni sulla linea rossa tra QT8 e San Leonardo, al momento, è stata interrotta per soccorrere alcune persone rimaste ferite, o lievemente contuse, dall'incidente avvenuto. La prima ricostruzione dei fatti In base alla prima ricostruzione dei fatti, pare che l'episodio si sia verificato a causa di una brusca frenata del ...

Metropolitana Milano - frenata improvvisa alla fermata Uruguay : feriti - : Incidente sulla linea rossa, alla fermata Uruguay. Ancora ignote le cause della frenata che ha causato feriti tra le persone che viaggiavano sul treno

La circolazione sulla linea M1 della Metropolitana di Milano è stata sospesa tra Molino Dorino e QT8 - per soccorrere un passeggero ferito : Una parte della metropolitana di Milano è stata bloccata per diversi minuti nella mattina di oggi, giovedì 15 novembre, tra le fermate Molino Dorino e QT8, sulla linea M1 (la rossa). Stando alle informazioni fornite da ATM, i ritardi sono

Milano - incidente in Metropolitana : paura tra i pendolari : La causa sarebbe una brusca frenata di un convoglio della linea rossa tra le stazioni di QT8 e San Leonardo, almeno una persona ferita

Milano - paura in Metropolitana : feriti alla fermata Uruguay : Milano, paura in metropolitana. Persone ferite alla feramata della metropolitana Uruguay della linea rossa che arriva fino a Rho.La circolazione è stata temporaneamente bloccata a causa di una brusca frenata dovuta ad un calo di tensione del convoglio. --Una persona risulta lievemente ferita a bordo di un treno in seguito alla caduta provocata dalla brusca frenata. Altre persone hanno preferito non essere soccorse dai medici giunti sul posto a ...

Acqua : approvata nuova tariffa per Milano e Città Metropolitana (2) : (AdnKronos) - nuova anche la tariffa non residenti, leggermente più cara di quella per i residenti e che non prevede agevolazioni. Nel complesso la nuova tariffa per uso residente sarà proporzionale al numero di componenti del nucleo famigliare e si attesterà tutto compreso intorno a 1,06 euro per m

Acqua : approvata nuova tariffa per Milano e Città Metropolitana : Milano, 31 ott. (AdnKronos) - Una tariffa unica per i comuni d’ambito Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, calcolata sulla base di quella attualmente più bassa, invece degli attuali 141 bacini tariffari differenti. Una quota fissa calcolata pro-capit

Milano - nel venerdì nero degli scioperi si "salva" solo chi viaggia in Metropolitana : Dai treni ai mezzi pubblici giornata di passione: Atm conferma lo "stop" in metrò solo dalle 18 in poi

Pd : Silvia Roggiani annuncia candidatura a segreteria Milano Metropolitana (2) : (AdnKronos) - Nel post Roggiani sottolinea: "Ci abbiamo creduto e abbiamo dato il massimo per fare del Pd Milano Metropolitana un partito aperto e plurale. Dopo cinque anni intensi che ci hanno fatto rivincere Milano, ma dove ancora vanno affrontate le questioni legate ai comuni dell'area metropolit

Pd : Silvia Roggiani annuncia candidatura a segreteria Milano Metropolitana : Milano, 24 ott. (AdnKronos) - "Sono iscritta al Partito Democratico fin dalla sua nascita. La passione politica che diventa impegno, militanza, entusiasmo, passione e organizzazione. Anni di energie messe al servizio della nostra comunità. Anni belli, difficili anche. Proprio per questo oggi ho deci

Astaldi - in default il gruppo che sta realizzando la linea 4 della Metropolitana a Milano : Il gruppo ha chiesto il concordato in continuità. I cantieri: dalla metro 4 a Milano al tunnel del Brennero

Salomon Running Milano : domenica si sale al 23° piano della Torre Allianz e si corre dentro la Metropolitana : ... offrendo percorsi nuovi e innovativi sia per chi ama tenersi in allenamento sia per i professionisti - commenta Roberta Guaineri, Assessore allo Sport del Comune di Milano -. In particolare, la ...