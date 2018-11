Metrò | le opere d' arte in gestione ai privati | nasce ' Museo Aperto'

ilmattino

: @SeeLallero Ti segnalo anche Albufera in via Settembrini, zona Stazione Centrale. Spagnolo di livello si mangia dav… - SimonTheGraphic : @SeeLallero Ti segnalo anche Albufera in via Settembrini, zona Stazione Centrale. Spagnolo di livello si mangia dav… - _annamaria____ : RT @tuscolo: @AriannaAmbrosi0 @_annamaria____ Diciamoci la verità: Le grandi opere monumentali,tipo la metro di S.Pietroburgo,o il Palazzo… - AriannaAmbrosi0 : RT @tuscolo: @AriannaAmbrosi0 @_annamaria____ Diciamoci la verità: Le grandi opere monumentali,tipo la metro di S.Pietroburgo,o il Palazzo… -

(Di venerdì 16 novembre 2018) La metropolitana dell', vanto dell'Anm e del Comune di Napoli, sta per cambiare volto. Per carità, i luoghi non cambieranno e le stazioni più belle dl mondo resteranno immutate, solo che la ...