Meteo Roma | Le previsioni per venerdì 16 novembre 2018

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 15 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsti cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio, ma con tempo asciutto. Nel Lazio tempo in prevalenza stabile per tutto l’arco della giornata con cieli poco nuvolosi. Meteo Roma: Le previsioni per domani 15 novembre 2018 Cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio, ma con tempo asciutto; nubi sparse anche in serata. Temperature comprese tra +10°C e +21°C. Meteo Lazio: Le previsioni per ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 14 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale poco nuvoloso al mattino e anche al pomeriggio. Nel Lazio condizioni di tempo generalmente stabile con cieli poco nuvolosi per tutta la giornata. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 14 novembre 2018 Poco nuvoloso al mattino e anche al pomeriggio e senza fenomeni di rilievo associati. Nubi sparse in serata. Temperature comprese tra +10°C e +21°C. Meteo Lazio: Le previsioni per domani mercoledì 14 novembre ...

Meteo Roma : Previsioni per martedì 13 novembre 2018 : Meteo Roma. Previsto nella Capitale tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Nel Lazio condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino su tutti i settori. Meteo Roma: Previsioni per martedì 13 novembre 2018 Tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Nubi sparse in serata sempre senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +11°C e +20°C. Meteo Lazio: Previsioni per ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : ancora criticità per la piena del Po : Il fiume Po ancora sorvegliato speciale per la propagazione della piena in Emilia Romagna. Resta per oggi l’Allerta arancione nella pianura Emiliana orientale e sulla costa ferrarese per criticità idraulica. Nel Ferrarese, comunicano l’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia-Romagna e Arpae, la piena transiterà nella giornata di lunedì, 12 novembre, con livelli superiori alla soglia 2 ...

Maltempo : allerta Meteo per la piena del Po sulla costa dell’Emilia Romagna : Continua l’allerta arancione in Emilia-Romagna a causa della piena del fiume Po che continua ad intimorire. Le aree interessate dall’avviso di criticità idraulica sono la pianura emiliana orientale e la costa ferrarese. A segnalarlo è stato l’ultimo bollettino dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l’Emilia-Romagna e di Arpae. La piena interesserà la zona del ferrarese nella giornata ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : la piena del Po verso il mare - criticità “arancione” : “La criticità idraulica è riferita alla propagazione della piena del fiume Po. La piena transiterà nel reggiano e nel ferrarese nella giornata di sabato 10 novembre con livello di colmo superiore alla soglia 2. Per la giornata di sabato 10 novembre non si segnalano fenomeni Meteorologici rilevanti ai fini dell’Allertamento“: la protezione civile ha diramato un avviso di criticità per la piena del fiume Po valido “dalle ...

Meteo Roma : Le previsioni del week end : Meteo Roma. Nella Capitale previste condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni. Nel Lazio tempo generalmente stabile con cieli generalmente poco nuvolosi. Meteo Roma: Le previsioni del week end Condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi specie nel pomeriggio e nella serata di sabato. Temperature comprese tra +10°C e +21°C. Meteo Lazio: Le previsioni del week end Tempo generalmente ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 9 novembre 2018 : Meteo Roma. Previsto nella Capitale tempo sereno o poco nuvoloso. Nel Lazio tempo stabile sulla regione per l’intero arco della giornata con sole prevalente al mattino. Meteo Roma: Le previsioni di domani venerdì 9 novembre 2018 Sereno o poco nuvoloso sia al mattino come anche al pomeriggio; nuvolosità irregolare nelle ore serali, ma con tempo stabile. Temperature comprese tra +11°C e +20°C. Meteo Lazio: Le previsioni di domani ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : il colmo della piena del Po domani a Piacenza : “Per la giornata di giovedì 8 novembre si prevedono condizioni di moderata instabilita’ con piovaschi sui rilievi occidentali. La piena del fiume Po transiterà nel piacentino con livelli al di sopra della soglia 2 già dal pomeriggio di mercoledì 7 novembre, con raggiungimento di un nuovo colmo a Piacenza, previsto nella mattina di giovedì 8 novembre. Nella giornata di giovedì 8 novembre, inoltre, la piena di Po supererà la soglia 2 ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 8 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto sole prevalente al mattino così come al pomeriggio con tempo stabile. Nel Lazio giornata all’insegna della generale stabilità con ampie schiarite. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 8 novembre 2018 Sole prevalente sulla Capitale al mattino così come al pomeriggio con tempo stabile. Anche in serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno.Temperature ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 7 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsti cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi. Nel Lazio cieli per lo più irregolarmente nuvolosi su tutti i settori della regione. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 7 novembre 2018 Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio con deboli precipitazioni associate. Nubi in transito anche in serata e in nottata ma con tempo stabile . Temperature comprese tra +14°C e ...

Previsioni Meteo Roma - ultime ore di piogge e fresco autunnale ma da Martedì 6 Novembre inizia un lungo periodo di bel tempo e clima mite : Previsioni Meteo Roma – ultime ore di pioggia autunnale a Roma: sulla Capitale piove a tratti da oltre 48 ore, e dopo le precipitazioni di ieri, Domenica 4 Novembre, oggi le precipitazioni si sono ulteriormente intensificate su tutta la Provincia e anche negli altri settori del Lazio. Soltanto oggi, infatti, sono caduti 57mm di pioggia a Rocca Priora, 53mm a Supino, 44mm a Ceccano, 38mm a Lariano, 35mm a Sezze, 33mm a Frosinone, 29mm a ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : rientra la criticità “arancione” per la piena del Po : “Nella giornata di martedì 6 novembre il transito di una saccatura sulla Penisola Italiana mantiene anche sul territorio regionale condizioni di tempo debolmente instabile, associate a piogge deboli e persistenti sul settore centro-occidentale e deboli e intermittenti sul resto del territorio; dal pomeriggio probabile sviluppo di attività convettiva e intensificazione della ventilazione sulle aree dell’Appennino occidentale con ...

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 6 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previste nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. Nel Lazio giornata con tempo prevalentemente stabile su tutta la regione con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 6 novembre 2018 Nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora tra la sera e la notte con ...