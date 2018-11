Meteo | primo weekend ' in bianco' | dove nevicherà 

Le previsioni Meteo per domani - primo novembre : Pioverà ancora, soprattutto al Nord e al Centro The post Le previsioni meteo per domani, primo novembre appeared first on Il Post.

Le previsioni Meteo per il primo novembre : Pioverà ancora, soprattutto al Nord e al Centro The post Le previsioni meteo per il primo novembre appeared first on Il Post.

Previsioni Meteo Piemonte - dopo il primo freddo torna il caldo : temperature massime oltre +25°C nei prossimi giorni : torna il sole in Piemonte, e con esso si innalzano le temperature, crollate in seguito al passaggio della prima perturbazione autunnale, che ha portato qualche centimetro di neve oltre i 2.000 metri e spruzzate a quote inferiori. Le massime sono di nuovo tornate a 22-23 °C e risaliranno di qualche altro grado domani, arrivando fino a 26 °C nel Torinese. Minime in rialzo in montagna mentre in pianura il recupero sarà più limitato. La scorsa notte ...

Meteo - colpo di scena : dopo il primo freddo - di nuovo sole e temperature in aumento : Se per oggi gli esperti Meteo prevedono temperature piuttosto basse in gran parte d’Italia anche durante le ore diurne, a partire da giovedì l'alta pressione tornerà a prendere il sopravvento sulla penisola, garantendo altre gradevoli giornate di sole e soprattutto un nuovo rialzo termico da Nord a Sud.--sole e caldo anomalo, e poi vento freddo e termometro giù. La burrasca autunnale tanto invocata dagli amanti del freddo è arrivata in questa ...