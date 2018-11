«Meno Ue» | ecco il referendum che prepara la Brexit svizzera

Ecco come il governo gialloverde ha messo Meno soldi sulla sanità rispetto all'esecutivo precedente : Avevano sempre detto che non avrebbero mai tagliato i fondi alla sanità e ora che c'è un ministro della Sanità a 5 Stelle, cosa fanno nella loro prima Legge di Bilancio? La tagliano, ovviamente. E in modo davvero poco "honesto". Anzi: da veri "furbetti del commettino", che dissimulano in burocratese ciò che fanno nella realtà.Il Comma 1 dell'articolo 40 del Disegno della Legge di Bilancio recita: "Per l'anno ...

Calciomercato Pescara - fenoMeno Gravillon : ecco il Koulibaly di Pillon : Pescara - Probabilmente la sconfitta del Pescara a Palermo non sembra lo spot ideale per rappresentare le qualità di un difensore biancazzurro, ma dal giorno dopo sono arrivate tante telefonate al ...

Reddito di cittadinanza 2019 - macché 780 euro : saranno Meno. Ecco perché : Il Reddito di cittadinanza 2019 rischia di essere smontato pezzo per pezzo. Mentre il vicepremier Luigi Di Maio placa i cittadini, sostenendo che il decreto sul Reddito (come anche quello su Quota 100) sarà approvato entro Natale o subito dopo, arrivano le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, ad ammettere che la messa in pratica della prestazione assistenziali penta stellata è un po’ complicata da ...

Il mistero dell’aereo fermo nel cielo? Ecco il video che sta facendo discutere : qual è la causa dello strano fenoMeno? : Vicino all’aeroporto di Vnukovo, a Mosca, alcuni automobilisti riprendono la scena di quello che sembra essere un aereo fermo nel cielo. I due non si riescono a spiegare il fenomeno, e ridono sbalorditi. Sul web, c’è chi ipotizza un forte vento contrario e chi propende per l’illusione ottica dovuta alla bassa velocità del velivolo in fase di decollo (o atterraggio).

[L'intervista] Ecco perché Facebook viene usato sempre Meno dagli italiani come mezzo di informazione : Negli ultimi giorni ha fatto molto scalpore il post della Isoardi che ha comunicato al mondo di aver lasciato Salvini tramite post su Instagram e una foto #aftersex. Quale è la sua lettura di questo ...

OUKITEL U23 : ecco come vincerlo oppure pagarlo 30$ in Meno! : Circa tre settimane fa vi abbiamo svelato OUKITEL U23, uno smartphone medio-alto di gamma che si prefigge di entrare nel mercato come il dispositivo con il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato, grazie non solo ad leggi di più...

Non uno di Meno!Ecco come le ONG aprono la strada alle case farmaceutiche nei mercati "emergenti" : Per quel che riguarda la scienza medica, avrei molti dubbi sulla sua innocuità. Tutte quelle pilloline per abbassare colesterolo, pressione e glicemia, per esempio, non sono affatto prive di effetti ...

Consigli Fantacalcio Serie A / 9^ giornata : le difese Meno battute - ecco chi schierare : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 9^ giornata. ecco chi schierare secondo noi nel nono turno del massimo campionato (20-21-22 ottobre)(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:59:00 GMT)

Ecco le nuove Xiaomi Mi TV con prezzi da Meno di 170 euro : Xiaomi presenta le nuovi Mi TV 2018 con prezzi che partono da appena 160 euro per un display da 40 pollici fino a poco più di 500 per un 65 Ecco le nuove Xiaomi Mi TV con prezzi da meno di 170 euro Xiaomi continua inarrestabile la presentazione di suoi dispositivi e poco fa ha annunciato […]

Lux DualShock 4 : ecco il controller PS4 placcato oro con bottoni tempestati di diamanti acquistabile per poco Meno di 14.000 dollari : Forse i controller di gioco personalizzati sono andati troppo oltre, dato che ora potete acquistare un controller PS4 placcato oro con bottoni tempestati di diamanti per poco meno di $ 14.000.Come segnala VG247.com, il controller Lux DualShock 4 è esattamente questo: è un vistoso DualShock 4, rivestito di oro giallo 24 carati e diamanti incastonati. Ci sono due versioni, la "classica" in arrivo a $ 8,495 e la "deluxe", acquistabile per $ ...

Addio ai fastidi nella Menopausa : ecco le novità nella rigenerazione genitale femminile : Rigenerare per conservare forma e funzione. E continuare a vivere pienamente anche dopo la menopausa. E’ questa, sempre di più, la frontiera della chirurgia intima, area di applicazione della chirurgia plastica a cui il Congresso Nazionale della SICPRE (Roma, 11-13 ottobre 2018) dedica un’intera sessione di lavori.-- “Spesso la menopausa porta alterazioni e cambiamenti che possono rendere difficile la vita sessuale – spiega Stefania de Fazio, ...

Gasp ha ragione - l'Atalanta c'è Ma ecco perché «funziona» Meno : L'allenatore sostiene che si gioca anche meglio del passato: alcuni dati lo confermano. Eppure si fatica a far gol: avversari più efficaci, più cross «disperati». E Zapata così avanti ha poco spazio. ...

Ricerca - morire per un selfie : alMeno 259 persone sono decedute in 6 anni - ecco le cause più comuni : almeno 259 persone sono morte negli ultimi 6 anni in tutto il mondo per essersi scattate selfie in luoghi o situazione pericolose: la Ricerca è stata realizzata in India, dove il fenomeno è molto diffuso (2 anni fa Mumbai ha dovuto creare 16 “no selfie zone” dopo una serie di incidenti mortali). L’All India Institute of Medical Sciences ha rilevato ben 259 selfie mortali avvenuti tra l’ottobre 2011 e il novembre 2017, la ...