Mediaset | Confalonieri contro la Rai | «Svende gli spot perché ha il canone» L’AD Salini

davidemaggio

: RT @GiusCandela: Rai Pubblicità, la guerra di Mediaset. Confalonieri: “Svendono gli spot in tv”. La corsa per i nuovi vertici: tutti i nomi… - carotelevip : RT @GiusCandela: Rai Pubblicità, la guerra di Mediaset. Confalonieri: “Svendono gli spot in tv”. La corsa per i nuovi vertici: tutti i nomi… - massimoneri90 : Rai Pubblicità, la guerra di Mediaset. Confalonieri: 'Svendono gli spot in tv'. La corsa per i nuovi vertici: tutti… - LauraGio_75 : RT @MaxLandra: I FAUTORI DEL 'LIBERO MERCATO' DI #MEDIASET NON AMMETTONO LA LIBERA #CONCORRENZA #Rai Pubblicità, la guerra di Mediaset.#Co… -

(Di giovedì 15 novembre 2018) FedeleFedelepunta il ditola Rai e chiede l’intervento dell’arbitro. Nell’ambito di un convegno promosso dall’Agcom al Senato, ieri il Presidenteha accusato il servizio pubblico di fare dumping, cioè di vendere gli spazi pubblicitari a prezzi molto più bassi di quelli di mercato. Il tutto grazie alla riserva garantita dal. Alla denuncia del top manager è seguita la replica di Fabrizio, AD di Viale Mazzini. “La Rai non puòre la propria merce con sconti del 90-95 per cento, soloha la riserva del. La pubblicità è contingentata, con questo comportamento butta via la merce. Per abbassare un prezzo ci vogliono cinque minuti ma per recuperare ci vuole la fatica di Sisifo. Eccofaccio appello all’arbitro. Fatevi aiutare dalla Var se ritenete, ma intervenite“ ha ...