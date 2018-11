Maxi sequestro di prodotti ittici a Roseto Capo Spulico

Gdf - Maxi -sequestro di anabolizzanti : ANSA, - MILANO, 14 NOV - La Guardia di Finanza di Malpensa , Varese, ha arrestato un noto bodybuilder, ex campione del mondo amatoriale, e denunciato 8 persone per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e dopanti, sequestrando oltre 850.000 dosi di farmaci anabolizzanti , 26.000 prodotti contraffatti di varie ...

Maxi sequestro di eroina - 270 kg in un container nel porto di Genova - : Si tratta della quantità più ingente ritrovata negli ultimi 20 anni. A scoprirla la polizia. La droga, proveniente dall'Iran, era destinata in vari Paesi tra cui l'Olanda, dove, al termine di un'...

Nichelino e Torino. Maxi sequestro di giocattoli e maschere per Halloween : Blitz delle Fiamme Gialle nel Torinese. maschere e giocattoli pronti per essere venduti per la festa di Halloween , sono stati

Scicli - rifiuti ingombranti in area abusiva : Maxi sequestro : Nella città di Montalbano trovati rifiuti ingombranti della differenziata in area abusiva : maxi - sequestro dei Carabinieri della Tenenza di Scicli

Confermato il Maxi sequestro di beni all’ex vicepresidente del Foggia : Il Tribunale del Riesame di Bari ha Confermato il maxisequestro d’urgenza di beni mobili ed immobili per un valore di oltre 14 milioni di euro, gia’ eseguito lo scorso mese di luglio dalle Fiamme Gialle, nei confronti di Massimo Ruggero Curci il commercialista di Carapelle, ( Foggia ), ex vicepresidente del Foggia Calcio, e di suoi cinque prestanome, tutti suoi familiari. Il provvedimento di sequestro preventivo di urgenza ...

Mafia - Maxisequestro a editore Ciancio : 15.15 Confisca e sequestro per un valore di 150mln per Mario Ciancio Sanfilippo, imprenditore immobiliare ed editore del quotidiano La Sicilia. Il provvedimento è stato chiesto dalla Dda e disposto dal Tribunale di Catania dove l'86enne è sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Il sequestro riguarda conti, polizze,31 società - fra cui il quotidiano e la tv di Ciancio -quote di altre 7 società e beni ...