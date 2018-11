Maxi-conguagli | stop anche sul gas dal prossimo anno

Bollette del gas - da gennaio addio ai Maxi-conguagli : per quali fatture non si pagheranno più : addio ai maxi-conguagli per le Bollette del gas. Come già avviene da marzo per le fatture dell'energia elettrica, la prescrizione a gennaio scenderà da cinque a due anni. Il che vuol dire che i clienti non dovranno più pagare conguagli risalenti a fatturazioni di più di due anni prima rispetto al momento della contestazione.Continua a leggere

Bollette - stop ai Maxi conguagli anche per il gas : I consumator i possono tirare un bel sospiro di sollievo. Non solo cattive notizie. Addio ai maxi conguagli con somme da capogiro, anche per le Bollette del gas . Dal gennaio 2019, come era già ...