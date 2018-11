: Mattarella: «L’Ue non è comitato d’affari, serve un chiarimento su dove andare» - Corriere : Mattarella: «L’Ue non è comitato d’affari, serve un chiarimento su dove andare» - civati : «Al mattino leggo i giornali: notizie e commenti, quelli che condivido e quelli che non condivido e forse questi se… - RaiNews : #Mattarella agli studenti: la libertà di #stampa ha un grande valore. Per il presidente della Repubblica la stampa… -

Bisogna ricordare che "nella storia i passi indietro sono possibili.Significa che è necessario non dimenticare mai le lezioni delle mostruosità di un certo passato". Così il presidenteparlando all'università di Lund in Svezia del percorso di integrazione Ue e dell'importanza delle elezioni europee., sottolineando che la Ue"non è una semplice unione doganale,una sorta did'", ha detto che "è dirimente un chiarimento introspettivo sulla direzione di marcia che i popoli europei intendono percorrere".(Di giovedì 15 novembre 2018)