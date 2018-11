Mattarella | Ue non è un comitato d' affari

Mattarella in Svezia difende l Ue 'Non è comitato d affari - decida direzione di marcia' : Una difesa a spada tratta dell'Ue. Che 'Non è solo un'unione doganale', tantomeno 'un comitato d'affari'. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver messo in guardia il governo dall'...

La7 - fuori programma del meteorologo Sottocorona : «Sono contento che il mio Presidente sia Mattarella - non Trump» : Tra incendi, uragani e fake news, L’Aria che Tira è ostile a Trump. Anche su La7. Paolo Sottocorona, il meteorologo del programma condotto da Myrta Merlino sulla rete terzopolista, stamane non si è sottratto dal commentare le polemiche sul cambiamento climatico sollevate dallo stesso Presidente Usa. Dopo aver dato le notizie sul tempo che farà, l’esperto si è lasciato andare ad una personale considerazione sul magnate statunitense. -- Su La7, ...

Mattarella : “Libertà di stampa ha grande valore - leggo pure giornali che non condivido” : “Al mattino leggo i giornali: notizie e commenti, quelli che condivido e quelli che non condivido e forse questi secondi per me sono ancora più importanti. Perché è importante conoscere il parere degli altri, le loro valutazioni. Quelli che condivido sono interessanti, naturalmente e mi stanno a cuore; ma quelli che non condivido sono per me uno strumento su cui riflettere. E per questo ha un grande valore la libertà di stampa, perché, ...

Sergio Mattarella : “Non tarare economia su orizzonti interni. Rischioso fare calcoli di breve periodo” : “Sarebbe un errore pensare di determinare i nostri equilibri economici e sociali, come se questi rispondessero soltanto a un orizzonte interno”. E ancora: “Non c’è calcolo di breve periodo che possa giustificare il rischio di comprimere un potenziale di sviluppo per l’intera comunità”. Sono due dei passaggi salienti dell’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’incontro al ...

4 novembre - Mattarella : “L’amor di patria non è estremismo nazionalista. La guerra sancì il fallimento delle classi dirigenti” : “L’amor di patria non coincide con l’estremismo nazionalista. L’amor di patria oggi è inscindibile con i principi della nostra Costituzione, che ne sono il prodotto e il compimento”. Queste le parole pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un’intervista al Corriere della Sera il giorno del centenario della Grande guerra. Parole che mettono in guardia dalle possibili derive ...

Paolo Becchi : Sergio Mattarella non può scrivere al premier Giuseppe Conte : 95 della Costituzione chiarisce che è il Presidente del Consiglio a dirigere la politica generale del governo, assumendosene la responsabilità, tant' è che su quell' indirizzo politico chiede la ...