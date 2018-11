Martina : "Italia è nel tunnel" : "Tutti gli interventi immaginati nella Manovra ha insistito non aiutano l'economia reale, le famiglie, e in più ci stanno isolando dall'Europa".

Martina : "Italia è nel tunnel" : 12.10 "La situazione è preoccupante.Non so se si rendono conto in che tunnel si sta infilando l'Italia. Stiamo tornando in recessione: la situazione è delicata e le misure che hanno immaginato fanno danno". Così il segretario uscente del Pd, Martina, parla della Manovra ad Agorà, su Rai3. "Tutti gli interventi immaginati nella Manovra - ha insistito - non aiutano l'economia reale, le famiglie, e in più ci stanno isolando dall'Europa".

Short track - Coppa del Mondo Calgary 2018 : Martina Valcepina vince la finale B dei 500 metri - buoni piazzamenti per le staffette italiane : Terza ed ultima giornata di gare sull’Olympic Oval di Calgary (Canada), sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto sul ghiaccio canadese, con particolare attenzione ai colori azzurri. C’erano particolari attese per Martina Valcepina, impegnata quest’oggi nella seconda prova dei 500 metri. La 26enne nativa di Sondalo ha ottenuto il successo della finale B su ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : prima tappa a Calgary. Sfida tra padroni di casa e coreani - l’Italia punta su Martina Valcepina : Domani comincia ufficialmente la Coppa del Mondo 2018-2019 di Short track. Primo appuntamento della stagione in Canada a Calgary, dal 2 al 4 novembre, dove i pattinatori più veloci del Pianeta sono pronti a darsi battaglia in una tre giorni di gare che si prospetta esaltante. Probabilmente sarà una grande Sfida tra i padroni di casa del Canada e la Corea del Sud. I nordamericani vogliono assolutamente brillare davanti ai loro tifosi e puntano ...

Short track - Coppa del Mondo Calgary 2018 : i convocati dell’Italia per la prima tappa. Assente Arianna Fontana - fari puntati su Martina Valcepina : Finalmente si ricomincia. La Coppa del Mondo di Short track 2018-2019 entra in scena con il suo primo atto che si terrà a Calgary in Canada e l’Italia, orfana di Arianna Fontana, si presenterà sul ghiaccio dell’Olympic Oval comunque con ben 13 atleti accompagnati dal duo tecnico Anthony Barthell e Assen Pandov. Senza l’Angelo Biondo, le attenzioni azzurre sono tutte rivolte su Martina Valcepina, capace nella stagione passata di ...

Short track - Coppa del Mondo 2018-2019 : l’Italia riparte senza Arianna Fontana (fino a gennaio?). Martina Valcepina la punta di una squadra in rinnovamento : La Coppa del Mondo di Short track sta per ricominciare e la prima tappa sarà in Canada a Calgary proprio questo fine settimana. Un inizio di stagione, però, per l’Italia con molti punti di domanda dovuti prima di tutto all’assenza in squadra di Arianna Fontana e al rinnovamento totale voluto dalla federazione in questi mesi, con anche un cambio alla guida tecnica sia nel settore femminile che in quello maschile. Proprio questa ...

Martina : una Manovra per italiani non Ue : 18.38 "La Manovra è ingiusta e pericolosa per gli italiani.Va cambiata per i cittadini,prima che per Bruxelles.Non c'è nulla per il lavoro,le famiglie,imprese. E' un gigantesco macigno sul futuro del Paese". Così il segretario Pd,Martina. "Spendiamo per interessi sul debito più di quanto spendiamo in educazione",sottolinea. "Questa Manovra compromette i sacrifici degli italiani.Giocano con il fuoco,ma di mezzo non ci sono le loro carriere ...

Basket femminile - le migliori italiane della terza giornata di Serie A1. Sara Bocchetti e Martina Bestagno al top della domenica : Nella terza giornata di Serie A1 femminile, delle italiane che si sono messe in evidenza, diverse sono quelle che già fanno parte del giro della Nazionale maggiore. A dividersi il posto più luminoso della ribalta sono, però, due giocatrici che con la Nazionale non hanno mai avuto l’occasione di giocare un grande torneo internazionale, ma sono sempre rimaste presenti per dare il loro contributo: Sara Bocchetti e Martina Bestagno. Partiamo ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia per Doha. Lara Mori e Martina Rizzelli guidano le azzurre : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. Il nostro sestetto si presenterà in Medio Oriente con l’obiettivo di ben figurare nella competizione più importante dell’anno, in coda a una stagione caratterizzata purtroppo da troppi infortuni. In questa rassegna iridata si assegneranno ...

Pd - Piazza Grande di Zingaretti : 'Salviamo l'Italia'. Martina : 'L'avversario è fuori di noi - restiamo uniti' : 'Io credo che noi dobbiamo offrire all'Italia una nuova speranza , perché chi ha vinto le elezioni il 4 marzo ha iniziato a tradire la fiducia. Volevano un Paese con meno povertà e più giustizia e in ...

Zingaretti apre Piazza Grande : "Sarà un lungo cammino - per salvare l'Italia". Martina c'è - valuta se candidarsi : È il giorno di Piazza Grande, la due giorni organizzata da Nicola Zingaretti per lanciare la sua candidatura al Congresso del Pd. "Credo che noi dobbiamo ridare all'Italia una nuova speranza. Chi ha vinto le elezioni il 4 marzo ha iniziato a tradire la fiducia ricevuta, ed è giusto ammetterlo" afferma il governatore del Lazio, "volevano un Paese con meno povertà e più giustizia e in pochi giorni stanno distruggendo le ...

Pd : Martina - a fine mese a Milano per il Forum per l'Italia - 2 - : Walter Veltroni ci aiuterà a riflettere sulle sfide contemporanee della sinistra nel mondo globale'. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter , Si apre in una nuova finestra, Fai clic per ...

Ue : Martina - fuori da Europa nessun futuro per Italia : Palermo, 12 ott. (Adkronos) - "Serve più Europa, non meno Europa e bisogna battere dall’Italia la nuova destra nazionalista che pensa che il futuro sia nella disgregazione del progetto europeo. Non ci sarà nessun futuro per l’Italia fuori dall’Europa". Lo ha detto a Palermo il segretario nazionale d