Markus Ferber | il tedesco avvisa L’italia | “Arriverà la troika”

(Di giovedì 15 novembre 2018), ilL’italia: “Arriverà la troika”è uno di quei notabili europei del tutto ignoti al grande pubblico che si annidano da lungo tempo nei Palazzi del potere di Bruxelles e Strasburgo e sono dunque tra i responsabili dell’immobilismo di cui le istituzioni Ue sono accusate. Lui, in particolare, è eurodeputato per la Csu ininterrottamente dal 1994 e dal 2009 è membro della commissione Affari economici e monetari dell’Europarlamento dopo essere stato, per i 10 anni precedenti, membro della commissione Bilancio. Insomma, è tra i responsabili dell’euro-disastro. Ma dalle pagine del Corriere della Sera che lo intervista, pontifica sparando a zero sul L'articolo, ilL’italia: “Arriverà la troika” proviene da Essere-Informati.it.