Mark Zuckerberg sull’inchiesta del Nyt “Non ne sapevo nulla Ho grande rispetto per

Mark Zuckerberg avrebbe esortato i dirigenti di Facebook a usare smartphone Android : Mark Zuckerberg parrebbe nutrire un certo rancore nei confronti di Tim Cook, ma la presunta decisione di consigliare ai dirigenti di Facebook di optare per smartphone Android al posto degli iPhone potrebbe essere dettata da ragioni più concrete e razionali, fra tutte la maggior diffusione del sistema operativo di Google rispetto a iOS.

Mark Zuckerberg - il tiranno solitario : Nel corso della sua storia durata 15 anni, Facebook ha comprato decine, forse centinaia di aziende. Piccole startup promettenti, gruppuscoli disperati che però avevano qualche idea giusta, possibili concorrenti che vengono divorati prima di poter diventare pericolosi. Antonio García Martínez, il pro

Colpo al cuore di Facebook : Mark Zuckerberg deve andare via per gli investitori : Tutti contro Mark Zuckerberg: il CEO è Facebook, l'essenza stessa del social network e questo perché stiamo parlando del fondatore della piattaforma ma pure del referente assoluto della stessa negli ultimi anni, tra grandi successi e i primi pesanti scandali. Chi spinge verso l'abbandono dei vertici? Portavoce assoluto della protesta è il Trillium Asset Management ma fomentato da alcuni azionisti non di poco conto. Secondo quanto riportato ...

Sofia Goggia : "Mark Zuckerberg mi ha invitato a sciare con lui. Nello sport? So essere cattiva" : Sofia Goggia è una delle stelle nascenti dello sport italiano. Sciatrice, oro olimpico a Febbraio si sta preparando alle nuove olimpiadi invernali. In un'intervista al Corriere della Sera parla dell'attuale momento che sta vivendo. Alla domanda su come secondo lei venga oggi percepita dalla gente Sofia risponde:Come un'olimpionica che ci mette il cuore, ma che è anche una ragazza semplice e normale, oltre che un'atleta che ha le ...

Breve storia della rottura tra i padri di WhatsApp e Mark Zuckerberg : Parla Brian Acton. Per anni il co-fondatore di Whatsapp è stato in disparte. Il volto pubblico è sempre stato l'altro “padre”, Jan Koum. Il nome di Acton ha circolare soprattutto da quando ha lasciato Facebook, circa un anno fa. E poi lo scorso marzo, quando ha twittato #deletefacebook: scappate dopo il caso Cambridge Analytica. Un messaggio forte e chiaro, perché proveniva da un ex interno. E una conferma ...

Profilo Facebook di Mark Zuckerberg hackerato domenica 30 settembre? Orario e link diretta streaming : Incredibile ma vero, il Profilo Facebook di Mark Zuckerberg, ossia del fondatore del social per eccellenza rischia di essere hackerato esattamente fra due giorni, ossia domenica 30 settembre. Il tutto con modalità da vero reality show, ossia con una diretta streaming che andrà in scena sempre sulla piattaforma tra le più utilizzate al mondo, in un determinato Orario. Meglio precisare che non si tratta di una fake news, semmai di una minaccia ...

Perché i fondatori di Instagram hanno detto addio a Mark Zuckerberg : Mark Zuckerberg ha fatto un'altra vittima. Anzi, questa volta sono due in un colpo solo. I fondatori di Instagram Kevin Systrom e Mike Krieger hanno detto addio a Facebook . Lo hanno fatto con poche ...