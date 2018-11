Maria | la ragazza tedesca che ha vissuto per 5 anni a Licata col rapitore | “Lui mi capiva”

fanpage

: RT @chilhavistorai3: Questa sera a #chilhavisto: Il ritorno a casa di Maria, la ragazza tedesca scomparsa per anni in Italia. In prima sera… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Questa sera a #chilhavisto: Il ritorno a casa di Maria, la ragazza tedesca scomparsa per anni in Italia. In prima sera… - hondanomala : Maria, occhi bellissimi, ma veramente troppo tristi per una ragazza di quell'età #chilhavisto - ale6751 : Ma che disagio la mamma di Maria... Masha o come si chima questa ragazza #chilhavisto #chilhavisters -

(Di giovedì 15 novembre 2018) “Chi l’ha visto?” ha raggiunto a Friburgo, in Germania,Henselmann, la giovane che all’età di trediciè scomparsa da casa e che solo quando è diventata maggiorenne ha avuto il coraggio di tornare da sua madre. Per cinquelaha, in Sicilia, con un uomo che aveva conosciuto in chat e che ora è in carcere.