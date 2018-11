Maria Antonietta all' asta | ecco i suoi gioielli segreti

I gioielli di Maria Antonietta in vendita a Ginevra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Anelli e orecchini : a Ginevra all'asta i gioielli di Maria Antonietta - : I preziosi appartenuti alla regina francese del XVIII secolo saranno i protagonisti di una vendita storica. La collezione arriva dalla casa reale dei Borboni di Parma

Protezione Civile : cordoglio per la scomparsa del prefetto Maria Antonietta Cerniglia : Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sincero cordoglio per la prematura scomparsa del prefetto Maria Antonietta Cerniglia, «persona di indubbia preparazione che abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare umanamente e professionalmente nei quattro anni di servizio al nostro Dipartimento». Così il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari. L'articolo Protezione Civile: cordoglio ...

Storia : all’asta i gioielli della regina Maria Antonietta : Mercoledì 14 novembre va all’asta da Sotheby’s a Ginevra il tesoro di gioielli della famiglia reale Borbone–Parma: il catalogo propone un viaggio nella Storia europea, dal regno di Luigi XVI fino alla caduta dell’Impero Austro-Ungarico. Nella collezione spicca un pendente con diamanti, che sorregge una perla naturale di dimensioni eccezionali, appartenuto a Maria Antonietta, un paio di perle naturali a goccia e una ...

Maria Antonietta Gregori : ossa rinvenute potrebbero essere di chiunque : Roma – Il giallo attende una soluzione. Nei giorni scorsi, presso la Nunziatura Apostolica di via Po, a Roma, sono state trovate delle ossa e il pensiero e’ andato subito a Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, scomparse 35 anni fa a circa un mese di distanza l’una dall’altra. Per avere certezze, in un senso o nell’altro, non resta che aspettare almeno una settimana, il tempo di avere i primi risultati ...

Il tesoro di Maria Antonietta (e altri gioielli delle meraviglie) all’asta : I gioielli di Maria Antonietta all'astaI gioielli di Maria Antonietta all'astaI gioielli di Maria Antonietta all'asta Ha provato a spiegarcelo Daniela Mascetti, vicepresidente di Sotheby’s Jewellery Europa e Senior International Specialist. È stata anche brava nello descrivere il formicolio e la sensazione elettrizzante che ha avvertito lungo la schiena quando, per dovere professionale (beata lei!) ha provato sulla sua pelle i gioielli ...

Accadde oggi : “Non hanno pane? Che mangino brioche” - nel 1793 veniva decapitata l’ingenua regina Maria Antonietta : “S’ils n’ont plus de pain, qu’ils mangent de la brioche!”. “Se non hanno più pane, che mangino brioche”. Così doveva suonare, più o meno, la leggendaria espressione attribuita alla frivola Maria Antonietta, regina di Francia. La frase, riferita al popolo che era ridotto alla fame a causa di tasse e soprusi da parte della classe aristocratica, è stata attribuita alla sfortunata regina, ma in realtà è stata pronunciata da un’altra non ben ...

Maria Antonietta : la rabbia esaltante nel video di «Vergine» (in anteprima) : Maria AntoniettaMaria AntoniettaMaria AntoniettaMaria AntoniettaMaria AntoniettaMaria AntoniettaMaria AntoniettaMaria Antonietta – all’anagrafe Letizia Cesarini – è una delle artiste italiane più seguite: il suo tour in giro per l’Italia, la scorsa estate, è stato un successo e lei si è confermata un punto di riferimento della scena indie femminile (e non solo). Una presenza possente sul palco nonostante l’essere ...

