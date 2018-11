Marc Marquez | GP Valencia MotoGP 2018 | “Chiudo una stagione quasi perfetta | da 9 5 in

MotoGP - GP Valencia 2018 : Marc Marquez obiettivo Tripla Corona - Valentino Rossi e Andrea Dovizioso : si attendono risposte : Ultimo weekend della stagione per i centauri del Motomondiale 2018. I giudizi sono stati emessi nella loro quasi totalità: Marc Marquez e la Honda campioni del mondo in MotoGP. Quasi perché un altro titolo deve essere assegnato, ovvero quei dei singoli team, e in questo senso la squadra di Marquez ha concrete possibilità per centrare il bersaglio grosso avendo 39 punti sulla Yamaha Factory Racing. E così, Marc, laureatosi per la settima volta in ...

MotoGp - a tutto Dovizioso : il rapporto burrascoso con Lorenzo ed il “pericolo in pista” Marc Marquez : Andrea Dovizioso ha parlato di alcuni dei suoi colleghi, ma anche delle velleità della Ducati cresciuta molto in queste ultime gare di MotoGp Andrea Dovizioso è tornato a parlare in vista dell’ultimo GP della stagione che si correrà in quel di Valencia. Lo ha fatto ai microfoni di Motorsport, parlando della sua stagione ma anche degli screzi con il compagno Lorenzo, che nella prossima annata lascerà la Ducati. La moto di Dovizioso ...

MotoGP - Marc Marquez fuori dalla contesa Spagna-Catalogna : Getty Images Marc Marquez: politica e MotoGP due sfere distinte e separate Questa filosofia politica neutrale è proseguita senza tentennamenti anche nel 2018 e nel giorno della sua festa a Cervera. ...

MotoGp – Tutta la famiglia di Marquez alla festa di Cervera : sul palco con Marc il fratello ed il… nonno! [VIDEO] : Marc Marquez a Cervera festeggia con i suoi tifosi il settimo titolo mondiale, al mega party non mancano mamma, fratello e… nonno! Marc Marquez torna a casa e fa festa: il pilota della Honda rifesteggia il suo settimo titolo mondiale nel paese dov’è nato e cresciuto con i fan e la famiglia. Il 25enne di Cervera, di nuovo a casa, ha potuto dare sfogo alla sua gioia per il fantastico traguardo raggiunto con la Honda. Grande la ...

MotoGp – Valentino Rossi cade a Sepang : la reazione del padre di Marc Marquez [VIDEO] : Marquez vince il Gp della Malesia, Valentino Rossi cade a quattro giri dal termine della gara di Sepang: la reazione del padre del campione del mondo dai box Honda Tutti ormai sono a conoscenza della splendida gara di ieri di Valentino Rossi a Sepang, rovinata da una caduta a quattro giri dal termine. Il Dottore si trovava in testa, con Marquez che tentava di avvicinarsi sempre più, quando è incappato in una scivolata che gli è costata ...

Marc Márquez il marziano : Fullscreen01/05 Il pilota spagnolo Marc Márquez, 25 anni. Giubbotto e jeans Pull&Bear, T-shirt e cintura Giorgio Armani, orologio Tissot modello Chrono XL02/05 Marc Márquez. Maglia Corneliani, orologio Tissot T-Race Marc Márquez Limited Edition 201803/05 Marc Márquez. Camicia Louis Vuitton04/05 Marc Márquez. T-shirt Prada, jeans e cintura Dolce&Gabbana, stivali Pull&Bear05/05 Marc Márquez. Camicia e T-shirt Louis Vuitton Un fortino ...

MotoGp - l’ingegnere di pista di Marquez sicuro : “la caduta di Valentino Rossi? Merito di… Marc” : Santi Hernandez ha commentato la prestazione di Marc Marquez in Malesia, soffermandosi poi sulla caduta di Valentino Rossi Gioia e sorrisi in casa Honda per l’ennesima vittoria di Marc Marquez in questa stagione, il pilota spagnolo trionfa a Sepang portandosi a casa il Gp della Malesia, grazie anche alla caduta di Valentino Rossi a pochi giri dalla fine. ph. Twitter MotoGp Una scivolata che cancella il pathos degli ultimi giri, che ...

MotoGp - vince Marc Marquez. Valentino Rossi cade a 4 giri dalla fine : Sfuma sul più bello il sogno di Valentino Rossi di tornare sul gradino più alto del podio in MotoGp dopo Assen 2017. Il pilota della Yamaha scivola a quattro giri dalla fine , mentre si trovava in ...

MotoGP - Marc Marquez vince il GP della Malesia : Gara stupenda, bravissimo, su uno dei circuiti più faticosi del Mondiale - ha detto Matteo Flamigni, telemetrista di Rossi, ai microfoni di Sky Sport MotoGP -. Quindi a chi diceva che era un pilota ...

Marc Marquez - GP Malesia MotoGP 2018 : “Ho guidato di cuore e non di testa. L’errore di Rossi mi ha aiutato” : Un dominio senza fine. Marc Marquez, infatti, vince anche il Gran Premio di Malesia 2018 della MotoGP (clicca qui per la cronaca) e, dopo il ko di Phillip Island, festeggia nel migliore dei modi il suo quinto titolo nella classe regina conquistato a Motegi. Dopo una gara in rimonta, il catalano ha sfruttato la caduta di Valentino Rossi a pochi giri dalla conclusione, per salire sul gradino più alto del podio per la nona volta in questa stagione. ...

Classifica Mondiale MotoGP - GP Malesia 2018 : Marc Marquez trionfa anche da campione del mondo - Dovizioso matematicamente secondo : Trionfo di Marc Marquez nel GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo in sella alla Honda, ottiene il nono successo stagionale precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins e la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco. Una gara amara per i colori italiani: Valentino Rossi, lungamente in testa alla corsa, cade a pochi giri dalla fine in curva-1, dando via libera al successo dell’iberico, ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2018 : risultato e classifica della gara. Marc Marquez vince davanti a Rins e a Zarco. Valentino Rossi (18°) cade quando era in testa - Dovizioso (6°) : Trionfo di Marc Marquez nel GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo in sella alla Honda, ottiene il nono successo stagionale precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins e la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco. Una gara amara per i colori italiani: Valentino Rossi, lungamente in testa alla corsa, cade a pochi giri dalla fine in curva-1, dando via libera al successo dell’iberico, ...

MotoGp – Marquez intrattenitore di bambini : a Sepang Marc balla la Floss Dance coi piccoli tifosi malesi [VIDEO] : Marc Marquez balla nel paddock del circuito di Sepang in compagnia di piccoli tifosi malesi, il pilota Honda si diverte con i suoi baby fan Marc Marquez non è un portento solo sulle pista della MotoGp. Il sorriso dello spagnolo è contagioso ed è un vero e proprio toccasana per i bambini malesi, che si sono radunati intorno a lui prima delle qualifiche sul circuito di Sepang. Il pilota della Honda per intrattenere i piccoli malesi si è ...