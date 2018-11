Manovra | tagli al servizio civile e stop alle agevolazioni fiscali per il terzo settore

Cultura - con la Manovra si torna ai tagli : Le stime del ministero economia e beni Culturali 24 ottobre 2018 Rapporto Federculture 2018, cresce la spesa in Cultura ma scarsa la partecipazione Secondo i Beni Culturali il taglio operato con la ...

Manovra - 'con Quota 100 le pensioni lorde subiranno un taglio dal 5 al 30%' : Soltanto la metà degli aventi diritto alla cosiddetta "Quota 100" , circa 437mila persone, aderirà al pensionamento anticipato . E' quanto stima il presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio, ...

Manovra : Corte dei Conti - prioritario il taglio delle tasse a famiglie e imprese : Resta 'centrale l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale e contributiva' sia 'per le famiglie che per le imprese e la la competitività del sistema produttivo nel suo insieme, compreso il settore ...

Manovra - Tria potrebbe tagliare previsioni Pil 2019 - fonti - : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, potrebbe aggiustare un po' il tiro sulla crescita programmatica, rivedendo al ribasso le stime sul Pil del 2019 e avvicinandosi dunque alle posizioni dell'Ue. E' quanto riporta ...

Manovra - Martina : Pd darà battaglia per riconfermare bonus bebè : Roma, 11 nov., askanews, - 'Il governo dei parolai stoppa anche il bonus bebè. In un Paese dove la natalità è una vera emergenza, noi daremo battaglia per riconfermarlo #ladridifuturo'. Lo ha ...

Crescono i congedi tra i papà - ma la Manovra - per ora - li taglia : ... durante il congedo parentale non maturano le ferie «Se non si continua a finanziare il congedo di paternità si torna indietro - commenta Paola Profeta , docente di economia delle finanze all'...

Ue taglia stime di crescita e alza il deficit italiano. Moscovici : 'se la Manovra cambiasse...' : 'E' a causa delle misure previste dal governo nella manovra' si spiega. Le previsioni sono state fatte sulla base del documento programmatico di bilancio del 16 ottobre - Un altro giorno sotto la ...

Manovra - Conte : "Se la crescita sarà inferiore faremo tagli alla spesa" : Il presidente del Consiglio rassicura che se la crescita non rispetterà la previsioni sul deficit e sul debito scatteranno meccanismi di Contenimento. Poi, ne è sicuro, lo spread scenderà

Pensioni d'oro - nella Manovra non c'è il taglio. Di Maio : arriverà : Il tanto sbandierato taglio alle Pensioni d'oro per ora nella manovra non c'è. Quella che doveva essere una delle misure simbolo del Movimento 5 stelle non è entrata nel provvedimento firmato dal capo ...

Manovra - rincaro sulle sigarette (ma nessun taglio alle pensioni d’oro) : Dall’aumento dei pacchetti di sigarette alle ripetizioni: sono tantissimi i micro interventi in Manovra. «L’incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di prezzo», si legge nel dettaglio. In Manovra sono previsti per il 2019 rincari della tassazione per le sigarette di 108 milioni, altri 22,5 milioni per il tabacco ...

Flat tax - ecco chi ci guadagna La Manovra tra tagli e rincari : Il dato emerge da una serie di simulazioni messe a punto da Eutekne.info, il Centro studi fiscali guidato dall'ex vice ministro dell'Economia Enrico Zanetti. La manovra appena depositata in ...