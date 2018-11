Manovra | scontro sulla ' sugar tax' Bussetti ' I soldi usiamoli per l università | non per

Manovra - Bini Smaghi : “Governo non vada allo scontro con Europa - in gioco risparmi degli italiani. Spread? Non è una leggenda” : “Il M5s deve trovare una soluzione perché in gioco c’è il risparmio degli italiani: andare contro non è mai portatore di soluzioni utili per la crescita. Bisogna ridurre l’incertezza e lo spread – ha dichiarato l’economista Lorenzo Bini Smaghi, ex componente del comitato esecutivo della Bce, a margine di Scrittorincittà- Chi considera lo spread una leggenda non ha capito come funziona. Mario Draghi ha fatto bene il ...

Manovra - Bruxelles prepara le sanzioni. E scontro Italia vs Europa : Manovra, Bruxelles prepara le sanzioni. E scontro Italia vs Europa La lettera inviata nella notte alla Commissione europea coferma le previsioni di cresciota all’1,5% e, soprattutto, il rapporto deficit/Pil al 2,4%. Tutto da capiono, insomma. Come da copione sarà anche la prossima mossa di Bruxelles. Il 21 novembre, come anticipato oggi dal Giornale, verrà infatti avviata la procedura di infrazione contro l’Italia per aver violato le ...

[L'analisi] Togliere reddito di cittadinanza e riforma Fornero dalla Manovra : questo chiederà l'Europa. E sarà scontro totale : L'economia Usa, pompata da Trump, rischia di surriscaldarsi e di far scattare aumenti dei tassi di interesse che gelerebbero la crescita globale. La Germania, dicono le previsioni ufficiali è in ...

Manovra - Tria : “Né scontro - né compromesso - risposta entro 13 novembre. Mercati? vedremo” : “Speriamo che lo spread possa scendere quando la nostra strategia verrà meglio compresa e magari dopo il dialogo con la Commissione”. Così il Ministro all’Economia, Giovanni Tria, in uscita dall’Eurogruppo. E alla domanda sul fatto che il messaggio di non cambiamento della Manovra crei tensione sui mercati risponde: “Lei non è il mercato e io non sono il mercato: vedremo” L'articolo Manovra, Tria: “Né ...

Ministro Tria : “Non c’è scontro né compromesso con l’Ue - ma la Manovra non cambia” : Al termine della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha parlato con i cronisti: "Speriamo che il nostro spread possa scendere quando verrà compresa la nostra strategia", e questo forse accadrà "dopo il nostro dialogo con i partner europei". Sottolineando che la manovra non cambierà.Continua a leggere

Manovra - Tria : con Eurogruppo né scontro né compromesso - rispondiamo alla Commissione : Lo dice il ministro dell'Economia, Giovanni Tria al termine dell'Eurogruppo. 'Né compromesso né scontro - ha spiegato Tria - ho illustrato la Manovra, i dati e la strategia. L'Eurogruppo ha preso ...

Manovra - scintille sul reddito di cittadinanza e la quota 100. Giorgetti frena - scontro con Di Maio : All'ombra del reddito di cittadinanza, riesplode lo scontro nel governo. Vengono allo scoperto le tensioni sulla Manovra, per la necessità di ridurre il deficit e il conseguente rischio di...

Manovra l'avviso di Draghi : «Spread alto danneggia le banche». Scontro con M5S-Lega : L'Italia dello spread sopra 300 monopolizza la conferenza stampa di Mario Draghi, che sotto un fuoco di fila di domande sul futuro del Paese lancia l'allarme: rischiano banche, famiglie e...

Manovra - Padoan a InPiù : gli scenari dello scontro frontale : Roma, 25 ott., askanews, - 'Il Governo ha ottenuto quello che cercava: lo scontro con la Commissione Europea sulla Legge di Bilancio. Si sta costruendo il leit motif che ci accompagnerà alle elezioni ...

Manovra bocciata da Ue - governo verso lo scontro con l'Europa - Di Maio : 'Avanti così' : La lettera arrivata al ministro dell'Economia Tria partita da Bruxelles parlava chiaro. In Europa non c'era grande simpatia verso la Manovra finanziaria italiana. Non a caso era stata accompagnata da termini come deviazione inaccettabile e non erano mancate dichiarazioni informali di Juncker e Moscovici che invitavano l'Italia a rivedere quanto stava facendo. Il motivo? Il governo italiano ha scelto di innalzare troppo il deficit fino al 2,4% in ...

Manovra - Fico : con Ue non c'è scontro ma interlocuzione costante : Roma, 23 ott., askanews, - 'Ci sarà una interlocuzione secondo me costante tra il governo e la Commissione europea. Non mi sembra ci siano dinamiche dell'uno contro l'altro, ma dinamiche di ...

Manovra bocciata - cosa succede se l'Italia va allo scontro con l'Europa? : Conte spiega che non esiste un piano B, Salvini e Di Maio escludono di cambiare la legge di bilancio. Ma le conseguenze...