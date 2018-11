Manovra | M5S-Lega vogliono tassare la Coca-Cola

Manovra - linea dura nella lettera all’Ue Governo battuto sul condono a Ischia Ribelli M5S : De Falco rischia l’espulsione : Con 5 miliardi per l’alluvione il deficit scenderebbe al 2,2%, piano dismissioni da 18 miliardi. L’avviso di Merkel

Condono edilizio a Ischia - maggioranza battuta in Senato dai ribelli del M5s Manovra - Fmi : «Italia eviti le sanatorie» : La norma è inserita nel decreto Genova. Bocciato l’articolo che applica agli abusi le regole del Condono del 1985 (il più generoso)

Manovra - Buffagni - M5s - : preoccupa applicazione reddito cittadinanza : "Sono preoccupato per l'applicazione del reddito di cittadinanza, non per una questione nord-sud, ma per la grandezza della misura". Lo ha detto il sottosegretario M5s alla presidenza, Stefano ...

Manovra : Tria tenta carta Pil. Aperture da Lega - netto no M5S : Roma, 12 nov., askanews, - In vista della risposta dell'Italia all'ultimatum di Bruxelles sulla Manovra prevista entro domani, il Tesoro con il ministro Giovanni Tria prova a giocare la carta della ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi solo tra Salvini e Conte. Il M5s 'Riunione informale' : Assenti sia Luigi Di Maio sia il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Scopo dell'incontro: dare l'ok definitivo alla lettera da inviare a Bruxelles, che sarebbe già pronta e verrà inviata domani, ...

Manovra - giallo sul vertice annunciato dalla Lega. M5S : nessun incontro : «Non è in corso e non c'è stato alcun vertice» sulla Manovra a Palazzo Chigi. Lo affermano fonti M5s di Palazzo Chigi. L'informazione corregge quanto detto poco...

Manovra - giallo sul vertice annunciato dalla Lega. M5S : nessun incontro : ... e, in definitiva, sulla efficacia degli interventi' in una fase 'in cui il successo delle scelte assunte con la Manovra è strettamente legato alla capacità di stimolare l'economia', continua la ...

Manovra - Tria stretto tra Lega e M5S : retromarcia sul 2 - 4% impossibile : Le vie che il ministero dell'Economia può provare a percorrere sono essenzialmente due. La prima, partendo dalla ripetuta indicazione del 2,4 per cento come tetto massimo, passa per la sottolineatura ...

Manovra - Tria stretto tra Lega e M5S : retromarcia sul 2 - 4% impossibile : Le vie che il ministero dell'Economia può provare a percorrere sono essenzialmente due. La prima, partendo dalla ripetuta indicazione del 2,4 per cento come tetto massimo, passa per la sottolineatura ...

Manovra - vittime Salvabanche : 'Traditi da M5s e Lega - seguono orme Pd' - : L'associazione scrive in una nota che le due forze di governo, pur avendo preso molti voti promettendo che avrebbero ridato a tutti i risparmiatori l'intero ammontare del loro investimento perduto, ...

Manovra - le fatiche di Giancarlo Giorgetti : prima tratta con il M5S poi gli smonta le leggi : Uno sforzo omerico per il quale GG deve combinare alla congenita prudenza l' intervento dell' esperto Massimo Garavaglia, viceministro all'Economia. Che fretta c' è, in effetti, di sbarazzarsene ...

Contrasti su reddito e pensioni tra M5S e Lega - vertice lampo tra Conte e Giorgetti Manovra - ecco quali sono i (veri) numeri : Il vicepremier: «In Manovra ci sono i soldi, da marzo ci sarà il reddito». Ma il sottosegretario leghista Giorgetti: «Complicazioni attuative non indifferenti»

Manovra - M5S manipola intervista a Dijsselbloem - il Pd : «Movimento di falsari». Cinquestelle : «Nessuna manipolazione» : «Quando la propaganda non ha limiti e la mancanza di rispetto delle istituzioni pure. Pagine ufficiali social M5s diffondono false dichiarazioni manipolando un'intervista della Cnbc a...

Manovra - M5S manipola intervista a Dijsselbloem - il Pd : 'Movimento di falsari'. Cinquestelle : 'Nessuna manipolazione' : proprio per come l'economia e le banche italiane sono finanziate, sarà una implosione piuttosto che una esplosione' - scrive la nota M5S -. E ancora '''unico modo per uscirne è che l'Italia capisca ...