Manovra | M5S-Lega vogliono tassare la Coca-Cola Fontana | torna il bonus bebè

Manovra - emendamento M5S : obbligo del tempo pieno a scuola elementare - : Uno degli emendamenti presentati alla Camera dai 5 stelle prevede il cambiamento nell'orario scolastico, oltre alla previsione di 2mila maestre in più

Manovra - emendamento M5s : "Tempo pieno in tutte le scuole elementari" : Primo sì in commissione Cultura alla proposta avanzata dai 5 stelle, che dovrà essere approvata però dalla commissione...

Manovra - tassa sulla Coca-Cola e sostegno al jazz/ M5s e Lega - proposte di modifica in discussione alla Camera - IlSussidiario.net : Manovra, tassa sulla Coca-Cola e sostegno al jazz. M5s e Lega, proposte di modifica in discussione alla Camera. Ultime notizie

Manovra - proposta M5S-Lega : va tassata la Coca Cola Ma ne vale davvero la pena? : Per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro la maggioranza propone di tassare le bevande zuccherate

Manovra - Lega e M5S vogliono una tassa sulla Coca-Cola e sulle bevande zuccherate : Tra le proposte di modifica alla Manovra è stato dato il via libera in commissione Finanza all'emendamento sulla tassazione delle bevande zuccherate, con l'intenzione di coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100 mila euro. C'è anche l'idea di estendere a tutte le scuole elementari il tempo pieno e un fondo a sostegno della musica jazz. È stato invece ritirato l'emendamento sulla web-tax.Continua a leggere

Manovra - dalla tassa sulla Coca-cola ai 2 - 2 milioni di euro per il Jazz : le proposte di modifica presentate da Lega e M5s : dalla tassa sulla Coca-cola al tempo pieno nelle scuole elementari, passando per la musica Jazz. Sono solo alcune delle proposte di modifica del testo della Manovra ora al vaglio della commissione Bilancio della Camera. Tra gli emendamenti presentati dalla maggioranza Lega-M5s spiccano infatti alcune iniziative curiose. Come lo stanziamento di 2,2 milioni di euro in tre anni per sostenere la musica Jazz, proposto dal Movimento 5 Stelle e già ...

Manovra - emendamento M5s-Lega : una tassa sulla Coca-Cola per rivedere l'Irap : tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. E' quanto prevede un emendamento M5s-Lega alla Manovra, approvato in ...

Manovra - M5S-Lega vogliono tassare la Coca-Cola : tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. È quanto prevede una proposta M5S-Lega alla Manovra, approvata in ...

Manovra - M5S-Lega vogliono tassare la Coca-Cola : tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. È quanto prevede una proposta M5S-Lega alla Manovra, approvata in ...

Manovra - linea dura nella lettera all’Ue Governo battuto sul condono a Ischia Ribelli M5S : De Falco rischia l’espulsione : Con 5 miliardi per l’alluvione il deficit scenderebbe al 2,2%, piano dismissioni da 18 miliardi. L’avviso di Merkel

Condono edilizio a Ischia - maggioranza battuta in Senato dai ribelli del M5s Manovra - Fmi : «Italia eviti le sanatorie» : La norma è inserita nel decreto Genova. Bocciato l’articolo che applica agli abusi le regole del Condono del 1985 (il più generoso)

Manovra - Buffagni - M5s - : preoccupa applicazione reddito cittadinanza : "Sono preoccupato per l'applicazione del reddito di cittadinanza, non per una questione nord-sud, ma per la grandezza della misura". Lo ha detto il sottosegretario M5s alla presidenza, Stefano ...

Manovra : Tria tenta carta Pil. Aperture da Lega - netto no M5S : Roma, 12 nov., askanews, - In vista della risposta dell'Italia all'ultimatum di Bruxelles sulla Manovra prevista entro domani, il Tesoro con il ministro Giovanni Tria prova a giocare la carta della ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi solo tra Salvini e Conte. Il M5s 'Riunione informale' : Assenti sia Luigi Di Maio sia il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Scopo dell'incontro: dare l'ok definitivo alla lettera da inviare a Bruxelles, che sarebbe già pronta e verrà inviata domani, ...