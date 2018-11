Manovra | l' Italia è accerchiata I sovranisti Ue | vi puniremo

Coro critiche Ue su Manovra - Francia : Italia sia responsabile. Austria e Olanda : procedura infrazione : L'impatto "è evidente anche nella disponibilità di finanziamenti e nel costo del credito per l'economia reale, che sta iniziando a danneggiare gli investimenti", ha aggiunto. Ansip: l'Italia deve ...

Bruxelles contro l'Italia sulla Manovra. Olanda e Austria chiedono la procedura di infrazione : Il governo italiano nella lettera alla Commissione Ue ha confermato il rapporto deficit Pil al 2,4%, mantiene le stime di crescita, chiede flessibilità per i disastri ambientali e promette 18 miliardi ...

Manovra - pugno duro di Austria e Olanda : 'procedura di infrazione contro Italia' : ... Valdis Dombroivskis , in un tweet che riprende una sua intervista di martedì al portale lettone Delfi, fa sapere: 'I piani del Governo italiano sono controproducenti per l'economia italiana stessa, ...

Manovra - braccio di ferro Italia-UE. Olanda e Austria appoggeranno "infrazione" : ... Valdis Dombrovskis , il quale ha scritto in un tweet che la Manovra è "controproducente" anche per l'economia italiana . Dalla Commissione europea nessun commento, ma il portavoce Christian Spahr ha ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Manovra - Olanda e Austria chiedono procedura contro Italia - 15 novembre - - IlSussidiario.net : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Manovra, Olanda e Austria chiedono apertura di procedura d'infrazione per l'Italia , 15 novembre 2018,

La sovranista Austria ha 'scaricato' l'Italia sulla Manovra : La seconda considerazione da fare è più strettamente politica: l'esecutivo Austriaco, frutto di una coalizione tra popolari e destra, è stato considerato per diverso tempo interlocutore naturale ...

Manovra - Austria e Olanda contro l’Italia : «Delusi - via alla procedura di infrazione» Il governo : non si cambia - Spread : Dal ministro delle Finanze Austriaco all’Olanda: Finanze pubbliche italiane fuori controllo. Weidmann (Bundesbank): «Spese legittime ma non se aumenta il debito»

La Manovra italiana scatena i falchi Ue : Austria e Olanda chiedono la procedura : Non basta il tentativo di rassicurare l'Europa con la promessa di interventi rapidi se si dovesse andare fuori rotta. La scelta dell'Italia di non arretrare sul progetto di bilancio...

L'Ue verso la procedura d'infrazione contro l'Italia per la Manovra gialloverde : Roma, 14 nov., askanews, - La lettera di risposta dell'Italia a Bruxelles non convince l'Europa: troppo difficile pensare di poter incassare 18 miliardi dalla dismissioni di immobili per 'digerire' il ...

Dombrovskis : così Manovra nuoce a Italia : ... Dombrosvkis, dopo l' invio all'Ue da parte dell'Italia dell'ultima versione del piano di bilancio I riflessi dello spread "sono evidenti nella disponibilità e nel costo del credito all'economia ...

Dombrovskis : così Manovra nuoce a Italia : ... Dombrosvkis, dopo l' invio all'Ue da parte dell'Italia dell'ultima versione del piano di bilancio I riflessi dello spread "sono evidenti nella disponibilità e nel costo del credito all'economia ...

Dombrovskis : così Manovra nuoce a Italia : 17.20 "I piani del governo Italiano sono controproducenti per l'economia Italiana stessa, e ora i tassi d'interesse sul debito sovrano sono una volta e mezzo più alti di un anno fa". Lo scrive in un tweet il vicepresidente della Commissione Europea, Dombrosvkis, dopo l' invio all'Ue da parte dell'Italia dell'ultima versione del piano di bilancio I riflessi dello spread "sono evidenti nella disponibilità e nel costo del credito all'economia ...

L'Ue si prepara alla procedura d'infrazione contro l'Italia sulla Manovra : La prima reazione ufficiale arriva via tweet. Nel giorno in cui la Commissione europea riceve la risposta dell'Italia alla bocciatura del documento programmatico di bilancio avvenuta lo scorso 23 ottobre, il lettone Valdis Dombrovskis scrive in pochi caratteri tutta l'insoddisfazione europea per il comportamento di Roma. La decisione del governo italiano di non modificare il piano di bilancio, dice il vicepresidente della Commissione ...

Bilancio italiano - Manovra confermata : cosa risponderà l'Europa? : Il livello del deficit al 2,4% del Pil per il 2019 rimane un limite invalicabile, dice il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. No comment da Bruxelles.