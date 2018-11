Manovra | Gentiloni | “Numeri non verosimili | la confusione costa Logica del me ne frego

Manovra - Gentiloni : “I numeri non sono verosimili - la confusione costa. Logica del me ne frego ci spinge ai margini dell’Europa” : “Certamente c’è da preoccuparsi per una Manovra che danneggia chi produce; poi preoccupa il muro contro muro con l’Ue. Con l’Ue si negozia”. Lo ha detto l’ex premier Paolo Gentiloni a margine della presentazione del suo primo libro “La sfida impopulista” a Roma. “I numeri della Manovra sono inverosimili e questa scarsa affidabilità è molto più grave di un 2,4%. La Logica del me ne frego e ...