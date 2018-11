Manovra | Gentiloni | “I numeri non sono verosimili | la confusione costa Logica del me ne

ilfattoquotidiano

: RT @sdeangelis56: #Gentiloni è allarmato per la manovra del governo; #Brunetta invita gli investitori a lasciare l'Italia. Gli sconfitti de… - sharytextm2 : RT @sdeangelis56: #Gentiloni è allarmato per la manovra del governo; #Brunetta invita gli investitori a lasciare l'Italia. Gli sconfitti de… - TerrinoniL : Manovra, Gentiloni: 'Numeri non verosimili, così Italia spinta ai margini' -

(Di giovedì 15 novembre 2018) “Certamente c’è da preoccuparsi per unache danneggia chi produce; poi preoccupa il muro contro muro con l’Ue. Con l’Ue si negozia”. Lo ha detto l’ex premier Paoloa margine della presentazione del suo primo libro “La sfida impopulista” a Roma. “Idellaine questa scarsa affidabilità è molto più grave di un 2,4%. Ladel me ne frego e del tanti nemici tanto onore spinge l’Italia ai margini dell’Europa”, ha aggiunto. L'articolo: “Inon, ladel me ne frego ci spinge ai margini dell’Europa” proviene da Il Fatto Quotidiano.