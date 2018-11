Manovra | emendamento M5s-Lega | una tassa sulle bevande zuccherate

Manovra - emendamento M5S : obbligo del tempo pieno a scuola elementare - : Uno degli emendamenti presentati alla Camera dai 5 stelle prevede il cambiamento nell'orario scolastico, oltre alla previsione di 2mila maestre in più

Manovra - emendamento M5s : "Tempo pieno in tutte le scuole elementari" : Primo sì in commissione Cultura alla proposta avanzata dai 5 stelle, che dovrà essere approvata però dalla commissione...

Manovra - emendamento M5s-Lega : una tassa sulla Coca-Cola per rivedere l'Irap : tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. E' quanto prevede un emendamento M5s-Lega alla Manovra, approvato in ...

Manovra - governo annuncia emendamento per ripristinare fondi a centro ricerca Levi Montalcini : ... Marco Bussetti, ed a quello dell'Economia, Giovanni Tria, da parte dei premi Nobel Aaron Ciechanover, di Tel Aviv, e Thomas Sudhof della Stanford University della California, i quali - e' scritto - ...

Manovra - senza proroga rischio stop al bonus bebé dal 2019. Fontana : "Presto un emendamento" : MILANO - Il governo rischia di mandare in soffitta il bonus bebé , il contributo da 960 euro previsto per i nuovi nati. La misura, introdotta inizialmente nella Legge di Bilancio 2015 e che prevedeva ...

