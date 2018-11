Manovra | Conte tratta | sanzione Ue sul deficit e non sul debito

Manovra e spread - il premier Conte chiede a Juncker un incontro urgente : ROMA Il tentativo di allungare la miccia accesa dalla lettera che ieri sera il governo ha inviato a Bruxelles passa per la richiesta di incontro che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ...

Manovra/ La mossa di Tria per accontentare Ue - Salvini e Di Maio - IlSussidiario.net : possibile far costare meno il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni, trovando spazio per un taglio delle tasse

Manovra : Conte - confidiamo di inviare risposta a Ue entro i termini : "Mi aspetta un aereo tra qualche minuto, volerò a palazzo Chigi dove avremo un incontro di vertice e poi delibereremo in Cdm la risposta a Bruxelles. E confidiamo di inviarla nei termini". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa conclusiva della Conferenza per la Libia a proposito della lettera che il governo deve inviare all'Ue sulla Manovra

Il quadro di Manovra è soggetto “a rischi e incertezze”. Il vertice Salvini-Conte diventa un caso : “Le grandezze di finanza pubblica programmate dal Governo appaiono soggette a rischi e incertezze”. L’Ufficio parlamentare di Bilancio - organismo indipendente che vigila sui conti dello Stato - critica ancora una volta la manovra del governo e calcola per il 2019 un deficit al 2,6%, non dunque al 2,4% come immaginato dall’esecutivo (mentre per le ...

