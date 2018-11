Manovra | alla guerra con l' Europa con lo scolapasta in testa

Manovra - Austria e Olanda contro l’Italia : «Delusi - via alla procedura di infrazione» Il governo : non si cambia - Spread : Dal ministro delle Finanze Austriaco all’Olanda: Finanze pubbliche italiane fuori controllo. Weidmann (Bundesbank): «Spese legittime ma non se aumenta il debito»

Austria e Olanda avvisano : "Senza modifiche alla Manovra pronti alla procedura" : A rompere il silenzio europeo dopo la lettera italiana è il ministro delle finanze Austriaco Loeger secondo cui il governo con i messaggi populisti sta "tenendo in ostaggio il suo stesso popolo". Concorda il governo de L'Aja.

L'Ue si prepara alla procedura d'infrazione contro l'Italia sulla Manovra : La prima reazione ufficiale arriva via tweet. Nel giorno in cui la Commissione europea riceve la risposta dell'Italia alla bocciatura del documento programmatico di bilancio avvenuta lo scorso 23 ottobre, il lettone Valdis Dombrovskis scrive in pochi caratteri tutta l'insoddisfazione europea per il comportamento di Roma. La decisione del governo italiano di non modificare il piano di bilancio, dice il vicepresidente della Commissione ...

Manovra - Austria e Olanda : Pronti alla procedura contro l'Italia : Manovra, Austria e Olanda: Pronti alla procedura contro l'Italia Il governo italiano con i messaggi populisti sta “tenendo in ostaggio il suo stesso popolo”. Lo ha affermato il ministro delle Finanze Austriaco Hartwig Loeger – riferisce Bloomberg – avvertendo che l’Austria insisterà per rafforzare il rispetto della disciplina fiscale pronta a sostenere la procedura di deficit se l’Italia non scende a ...

Manovra - Roma alla Ue : “Incasseremo 18 miliardi in un anno da privatizzazioni. Concedeteci 3 - 6 miliardi di flessibilità” : Nessuna marcia indietro sul deficit, tranne una rassicurazione sul fatto che in caso di superamento del 2,4% del pil il Tesoro assumerà “iniziative correttive” non meglio specificate. Nessun ripensamento sulla previsione di crescita per il 2019, che resta all’1,5% nonostante il rallentamento dell’economia nel terzo trimestre di quest’anno e le stime più basse delle istituzioni italiane e internazionali. Il governo ...

Video : Governo rispedisce Manovra alla Commissione - borsa in fibrillazione : Questo tuttavia non allontana il rischio per la borsa e per i Btp, i mercati sanno fare i conti e sanno che la politica e' una cosa, un'altra sono i numeri. Probabile quindi il proseguimento del calo ...

Manovra - la lettera del Ministro Tria alla Commissione Ue : Ecco il testo della lettera del Ministro Tria alla Commissione Ue Manovra, la lettera di Tria alla Commissione Ue LEGGI ANCHE Spread, balzo dopo la lettera all'Ue: sale fino a 314

Spread e Borsa subito in allarme dopo la sfida sulla Manovra : La domanda ieri è stata tagliata nuovamente dall'Opec, per il quarto mese consecutivo: sono gli effetti del rallentamento globale dell'economia, soprattutto di quello della Cina. L'offerta potrebbe ...

Tria alla Ue : Manovra - 2 - 4% non si tocca : Lo scrive il ministro dell'Economia Tria,nella lettera all'Ue che accompagna il documento programmatico di bilancio aggiornato questa sera dal Cdm. "Resta prioritaria l'esigenza di rilanciare le ...

Tria alla Ue : Manovra - 2 - 4% non si tocca : 1.13 "Il governo conferma i saldi di finanza pubblica entro la misura indicata nel documento di programmazione,rispettando le autorizzazioni parlamentari. In particolare,il livello del deficit al 2,4% del pil per il 2019 sarà considerato un limite invalicabile". Lo scrive il ministro dell'Economia Tria,nella lettera all'Ue che accompagna il documento programmatico di bilancio aggiornato questa sera dal Cdm. "Resta prioritaria l'esigenza di ...

Manovra - nella lettera alla Ue saldi e crescita invariati. Lega : subito 'quota 100'. Di Maio : avanti su pensioni e reddito : Oltre a ciò si è vociferato con insistenza alla vigilia della possibilità di prevedere, già in Manovra, tagli automatici di spesa qualora le stime di crescita e l'andamento dell'economia non ...