Mamma orso e due cuccioli sono stati trovati morti annegati

Omicidio Roberta Ragusa - ricorso Antonio Logli “non l’ho uccisa”/ Ultime notizie - figlio : “Mamma torna a casa” : Roberta Ragusa, ricorso di Antonio Logli dopo la condanna per Omicidio: "non l'ho uccisa io". Ultime notizie dopo lo sfogo a Quarto Grado del figlio Daniele: "mamma torna a casa"(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 17:38:00 GMT)

Mamma di Paola Taverna verso lo sfratto - la senatrice M5s : 'Fatto ricorso - non capisco la polemica' : La casa romana della madre della senatrice Paola Taverna è al centro di una polemica, sollevata da La Repubblica, perché vive in un alloggio popolare senza averne più diritto in quanto risulta ...

Casa popolare senza requisiti - bufera sulla Mamma della Taverna | Lei : abbiamo fatto ricorso : Alla donna 80enne è stato tolto un alloggio perché secondo il Comune non ne ha più diritto. La figlia: "È malata, non conta che io abbia una Casa. Non viviamo insieme"

Mamma di Paola Taverna verso lo sfratto - la senatrice M5s : 'Fatto ricorso - non capisco polemica' : La casa romana della madre della senatrice Paola Taverna è al centro di una polemica, sollevata da La Repubblica, perché vive in un alloggio popolare senza averne più diritto in quanto risulta ...

Casa popolare senza requisiti - bufera sulla Mamma della Taverna | Lei : abbiamo fatto ricorso : Alla donna 80enne è stato tolto un alloggio perché secondo il Comune non ne ha più diritto. La figlia: "È malata, non conta che io abbia una Casa. Non viviamo insieme"