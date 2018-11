Maltempo Trentino | al via il progetto per salvare le piante del Parco Paneveggio

Maltempo Trentino Alto Adige : riaperta la strada statale 26 per La Thuile : E’ stata riaperta la strada statale 26 a Pre’-Saint-Didier, chiusa dal primo novembre scorso per il crollo di un masso. “La Regione ha terminato le opere di messa in sicurezza e l’Anas ha disposto la riapertura”, spiega il sindaco, Riccardo Bieller. Il crollo, avvenuto al chilometro 136, era legato al Maltempo e, per raggiungere La Thuile, aveva costretto all’impiego di una viabilità alternativa lungo la ...

Maltempo : muore raccogliendo legname in Trentino : muore in seguito ad un malore mentre recupera del legname schiantato dal Maltempo di fine ottobre. E’ successo a Centa San Nicolò, in Trentino, vittima un cinquantenne del posto. L’uomo è stato trovato accanto al proprio trattore. Secondo una prima ricostruzione stava sistemando il legname sul rimorchio quando e’ stato colto da malore fatale. Vano l’intervento dei sanitari del ‘118’ e del rianimatore, giunto ...

Maltempo : task force foreste - “il legname resti in Trentino” : Tutti d’accordo su una cosa: il legname a terra, colpito dalla furia del vento, deve essere valorizzato nell’ambito della filiera trentina. E’ quanto emerso dalla nuova riunione, tenutasi ieri pomeriggio, della task force convocata dal Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste della Provincia, all’indomani del cataclisma che ha colpito circa 7000 ettari del patrimonio boschivo trentino, lasciando a terra 2 milioni di metri ...

Maltempo Trentino - “l’emergenza sono i privati” : moratoria di 12 mesi sui mutui : “Stiamo cercando di capire come poterci muovere, ma è chiaro che adesso le emergenze sono gli interventi di somma urgenza. L’emergenza sono i privati e dobbiamo mettere in moto il giusto meccanismo per dare le risposte”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, al termine dell’incontro convocato con il ‘Tavolo del credito’, organizzato per concordare le linee di ...

Maltempo Trentino - Arte Sella : “Distrutto il 50% delle opere” : Circa metà delle opere presenti ad Arte Sella, la rassegna di Arte contemporanea nella natura che si trova nel comune di Borgo Valsugana, è andata distrutta dall’ondata di Maltempo. Solo la ‘cattedrale vegetale‘, simbolo di Arte Sella, è riuscita a resistere alla furia del vento, insieme ad una quercia di 700 anni. Per verificare i danni e per esprimere la solidarieta’ dell’intera comunita’ trentina alle ...

Maltempo : al via la raccolta fondi in Trentino : Una raccolta fondi per far fronte ai danni causati dal Maltempo in Trentino è stata messa a punto dalla Provincia autonoma di Trento assieme alle associazioni imprenditoriali e ai sindacati. L’iniziativa, che prenderà il via ufficialmente lunedì 12 novembre, si affianca a tutte le altre azioni sviluppate in questi giorni dai vari soggetti coinvolti nell’emergenza Maltempo. Oltre al versamento sul conto che fa capo alla Provincia ...

Maltempo : annullata visita Di Maio-Fraccaro in Trentino per condizioni meteo : Roma, 9 nov. (AdnKronos) - La visita del vicepremier Luigi Di Maio e del ministro per i Rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro, attesi oggi in Trentino Alto Adige, è annullata per disposizione della autorità competenti a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La visita è posticipata e ver

Maltempo : al lavoro task force per il ripristino dei boschi del Trentino : Al lavoro in Trentino una task force per valorizzare il prodotto legno e ripristinare il patrimonio boschivo distrutto dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi. Dai primi rilievi preliminari avviati dal Servizio Foreste e Fauna della Provincia, e’ emerso che sono circa 7.000 gli ettari di bosco colpiti ed abbattuti. Il forte vento, in particolare, ha causato lo schianto all’incirca di 2 milioni di metri cubi di alberi, 4 volte ...

Maltempo in Trentino - branco di lupi in fuga. Le immagini riprese dal biologo vicino ad Asiago : Un branco di undici lupi è stato ripreso sull‘Altopiano di Asiago, dal geologo da Enrico Ferraro. Il biologo, con una grande passione per la fotografia, da tempo segue gli spostamenti dei lupi sull’altopiano. Il branco è stato immortalato con una fototrappola durante la tempesta che ha causato grossi danni nel nordest. “Si tratta di un branco alle terza riproduzione”, spiega Ferraro all’ANSA. “I cuccioli ...

Maltempo - la Protezione civile del Trentino in Veneto : TRENTO. La Protezione civile trentina opererà in Veneto nelle zone colpite dal Maltempo di Gosaldo, nell'alto Agordino e nel Bellunese. Al momento sono partiti nove vigili del fuoco permanenti mentre ...

Maltempo Trentino - Codacons : “Attenzione alla raccolta fondi” : “Numerose sono le iniziative di solidarieta’ avviate in questi giorni a seguito del Maltempo per sostenere il Trentino Alto Adige colpito da allagamenti ed esondazioni e i territori che hanno subito danni ambientali ingenti. Propositi lodevoli dove tuttavia rischiano di annidarsi soggetti senza scrupoli che speculano sulla bonta’ degli italiani, carpendone la buona fede”. Lo scrive in una nota Codacons che invita la ...

Maltempo Trentino - Sat : pericolo sui sentieri : La Societa’ alpinistica tridentina (Sat) invita gli escursionisti a “valutare attentamente e con responsabilità l’opportunità’ di intraprendere ovunque escursioni lungo i sentieri”. Frane, smottamenti, schianti di alberi, piene di rivi e torrenti, piani di calpesti’o deformati o erosi possono rendere estremamente pericoloso, se non impossibile, il transito lungo alcuni itinerari, avverte la Sat che sottolinea ...

Maltempo Trentino : a Dimaro ridotta la ‘zona rossa’ : A Dimaro la zona compresa tra via Gole e via Tonale (la statale 42), compresa la parte immediatamente a nord della statale, e’ ora accessibile alla popolazione. Il sindaco Andrea Lazzaroni ha firmato il provvedimento con cui e’ stata rideterminata la “zona rossa”. E’ questa la decisione principale adottata oggi nel corso della riunione che si e’ tenuta presso la Provincia autonoma di Trento, alla presenza del ...