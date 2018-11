Maltempo | con l’allerta rossa per neve dimezzati i treni in Liguria

Maltempo Toscana : “Gelo in arrivo - proteggere i contatori” : “Considerato il repentino abbassamento delle temperature, soprattutto notturne, previsto per i prossimi giorni, in particolar modo nelle zone collinari e appenniniche per le Province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo, Publiacqua raccomanda di nuovo a tutti gli utenti di provvedere a proteggere con scrupolo il proprio contatore dell’acqua con materiali isolanti o con stracci di lana, per evitarne la rottura a causa del gelo”. ...

Arriva il freddo nel weekend con Maltempo al centro-sud e neve in appennino : Bentrovati amici l’Estate di San Martino ha ormai le ore contate, infatti aria fredda dai Balcani ci raggiungerà nel fine settimana. Temperature in netto calo al Nord e sulle Adriatiche. Come vediamo in grafica infatti arriveremo fino a una temperatura di -4°C a 1500m nell’appennino settentrionale. Al centro-nord in pianura si farà fatica a superare i 10°C di massima con un abbassamento termico di quasi 10°C rispetto a questi ...

Maltempo Sicilia : la Regione incontrerà i sindaci di Sciacca e Licata : Gli interventi per la sistemazione idraulica e contro il dissesto idrogeologico a Sciacca e Licata, che la Regione Siciliana dovra’ adottare a seguito dei danni causati dal Maltempo nelle ultime settimane, saranno al centro di due apposite riunioni, presiedute dal governatore Nello Musumeci, che si terranno domani pomeriggio a Palermo, a Palazzo d’Orleans. Oltre ai primi cittadini dei due Comuni agrigentini Francesca Valenti e ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “La legge di stabilità confermerà l’impegno” : “La prima legge di stabilità di questa Giunta regionale confermerà il nostro impegno per le aree colpite, facendo così seguito ai primi 10 milioni di euro, 4 per il 2018 e 6 per il 2019, resi subito disponibili e coordinando gli interventi rispetto alle scelte del governo che, auspico, apporterà quasi tutte le risorse necessarie”. Lo ha affermato oggi a Trieste il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, intervenendo in ...

Previsioni Meteo : sarà un weekend infuocato nell’Artico e nel Nord Europa con un’anomalia termica eccezionale mentre nel Mediterraneo arrivano freddo e Maltempo [MAPPE] : 1/15 ...

Stima danni Maltempo : a Pordenone via con le richieste : Il Comune di Pordenone informa che i cittadini colpiti dal maltempo di fine ottobre possono inviare entro domenica 18 novembre una Stima dei danni subiti. Tale ricognizione serve alla Protezione ...

Maltempo - Confagricoltura : “Sugli alberi il Governo convochi un tavolo” : “Occorre aprire un confronto operativo tra istituzioni centrali e regionali e mondo imprenditoriale per definire una strategia di medio e lungo periodo sia sulla produzione del materiale utile alla forestazione delle aree colpite che sulla valutazione delle operazioni da pianificare nelle citta’ per una corretta riqualificazione del patrimonio arboreo urbano ormai esaurito e da rinnovare”. Lo chiede, in una nota, il presidente ...

Domani si rivede il sole : dopo 17 giorni il Maltempo concede una tregua : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Domani si rivede il sole: dopo ...

Maltempo in Sicilia - straripa fiume a Mazara del Vallo. Si contano i danni : sfollati e barche affondate : Si contano i danni a Mazara del Vallo dopo l'ondata di Maltempo che ha colpito la città nelle ultime ore. La pioggia incessante caduta durante tutta la notte di ieri, secondo quanto comunicato dall'...

''Dal Ponte Morandi al Maltempo : secondo mia moglie portiamo sfiga'' : Durante il suo ''Fratelli di Crozza'', in onda su Nove, il comico genovese Maurizio Crozza torna a vestire i panni del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. ''Dormo così poco che devo pagare ...

Maltempo : “Al lavoro per mettere a sistema 7 miliardi contro il dissesto” : L’incontro con il presidente Giuseppe Conte e il ministro dell’Ambiente Sergio Costa di venerdì a palazzo Chigi è stato l’occasione per “cominciare a mettere a punto un piano organico di contrasto al dissesto idrogeologico. Intendiamo mettere a sistema qualcosa come 7 miliardi di euro, per interventi di natura compensativa rispetto ai danni ma anche per la prevenzione. Per affrontare i danni gia’ arrecati con ...

COLDIRETTI * Maltempo : ' L'intero mercato del legno sotto pressione con prezzi al ribasso oltre il 30% ' - : Il tutto " precisa la COLDIRETTI a partire dal recupero e la valorizzazione del legname a terra che deve veder coinvolte le comunità locali a vantaggio dell'economia e dell'occupazione in un momento ...

Maltempo - con piena Po danni oltre il miliardo : ... sull'economia, sull'occupazione e sui consumi ma anche per le richieste di intervento per affrontare le difficoltà immediate e pianificare il futuro. "Lo stanziamento del Consiglio dei Ministri è un ...

Maltempo - Mattarella : Lutto ed emergenza ma confermo impegno di tutti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse