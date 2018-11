Malta | arcivescovo va in processione a bordo di una Porsche trainata da 50 bambini

Blastingnews

: MA DAIIIIIIIII CAZZO Malta, arcivescovo in processione su una Porsche trainata da 50 bambini - razorblack66 : MA DAIIIIIIIII CAZZO Malta, arcivescovo in processione su una Porsche trainata da 50 bambini - cocchi2a : RT @dukana2: A #Malta ..”patria” di illegalità e soldi sporchi (anche petroliferi)??arcivescovo festeggia su una #Porsche trainata da 50 bam… - FogliaviolaCom : #Malta una di noi -

(Di giovedì 15 novembre 2018) Sta destando scalpore la vicenda che vede coinvolto il neodi, nella cittadina di Żebbuġ. Appena nominato, si è fatto portare in cattedrale adi unada cinquantacon delle corde. Un triste spettacolo ripreso da alcuni testimoni che poi hanno diffuso la registrazione. Il video è diventato virale e sta creando serio sconcerto sia fra i fedeli che fra i non credenti, oltre a commenti di sdegno. In una intervista l'dichiara di non aver pensato che potesse essere una cosa sbagliata e non si dimostra per nulla pentito per quanto successo. L'si è fatto trainare da 50La vicenda si è svolta domenica scorsa nella cittadina dell'isola dichiamata Żebbuġ. L'Gwann Sultana era stato appena ordinato e, forse per festeggiare l'avvenuta nomina, si è messo in piedi adi una lussuosaargentata ...