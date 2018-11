Malagò | «Il Governo vuole occupare il Coni | neanche il fascismo era arrivato a tanto»

Malagò attacca il Governo sulla riforma del Coni : «Nemmeno il fascismo arrivò a tanto» : "Questa non è la riforma dello sport italiano, non c'entra nulla. Questo è un discorso in modo elegante di occupazione del comitato olimpico italiano", ha detto Malagò. L'articolo Malagò attacca il Governo sulla riforma del Coni: «Nemmeno il fascismo arrivò a tanto» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Malagò contro Giorgetti : “Non è una riforma dello sport - ma è l’occupazione del Coni da parte del governo” : Lo svuotamento del Coni e la contemporanea nascita della società sport e Salute non va giù al presidente del Comitato olimpico italiano. Giovanni Malagò ha usato parole dure per descrivere l’iniziativa del governo al Consiglio nazionale: “Questa non è una riforma dello sport italiano, è un discorso in modo elegante di occupazione del Comitato olimpico nazionale italiano. Quello che uscirebbe o potrebbe uscire da questa norma – ...

Malagò : 'Quella del Governo non è riforma - è una vera e propria occupazione dello sport italiano' : Con i contributi gestiti dalla nuova struttura politica il Coni si ridurrebbe a un'agenzia di viaggi. riforma illogica, non mi dimetto soltanto perché non sono uno che abbandona la barca".

Malagò contro il governo 'Non è riforma sport ma occupazione del Coni' : Ma qui ci sono mostruose capacità e siamo il comitato più prestigioso al mondo, mentre con questa riforma diventeremmo l'ultimo comitato al mondo. E' sicuro', ha concluso il presidente del Coni. Noi ...

Malagò contro il governo : "Non è riforma dello sport ma occupazione del Coni" : Con la riforma "diventa l'ultimo comitato olimpico del mondo, questo è sicuro, certificato, matematico. Conosco perfettamente la materia: nessun comitato al mondo si occupa solo della preparazione ...

Malagò attacca il governo : «Riforma del Coni è occupazione dello sport» : Con la riforma Il Coni sottolinea il presidente del comitato olimpico nazionale: «diventa l'ultimo comitato olimpico del mondo, questo è sicuro, certificato, matematico. Conosco perfettamente la ...

Malagò punta il dito contro il governo “altro che riforma! E’ un’occupazione del Comitato Olimpico italiano” : Giovanni Malagò contro la nuova riforma inserita nella bozza della manovra del governo “Questa non è una riforma dello sport italiano, è un discorso in modo elegante di occupazione del Comitato Olimpico nazionale italiano. Quello che uscirebbe o potrebbe uscire da questa norma non la considero una riforma, è una precisa e fortissima volontà della politica di oggi di trasformare il Coni“. Lo ha detto il presidente del Coni, ...

La riforma dello sport italiano - tra Coni e “Sport e salute S.p.A.”. Il governo spinge - incontro Giorgetti-Malagò : Ieri Giancarlo Giorgetti e Giovanni Malagò si sono incontrati per discutere dell’annunciata riforma del sistema sportivo contenuta all’interno della Legge di Bilancio. La bozza del testo prevede l’istituzione della società “sport e salute S.p.A” con dirigenti e consiglio di amministrazione nominato dal governo, che dovrebbe gestire lo sport italiano riducendo le prerogative del Coni esclusivamente alla sfera della ...

Malagò contro la riforma del Coni voluta dal governo : «Lo sport italiano non ne aveva bisogno» : ... con la prevista riforma di Coni Servizi e il passaggio della gestione dei contributi alle federazioni sportive a un ente, «sport e Salute Spa», sotto il controllo del ministero dell'Economia. «La ...

Sport : Malagò - ascoltiamo consigli governo : ANSA, - ROMA, 25 SET - "Ho parlato col sottosegretario Giorgetti e sono il primo a dirgli che su qualsiasi valutazione da fare insieme sui criteri di individuazione dei giudici Sportivi sono ...

Giochi'26 : Malagò - Governo delude sportivi : Ma anche per un discorso di occupazione, perché il mondo dello sport - ha detto Malagò - è anche uno dei pochi che offre l'opportunità di avvicinarsi alle nuove professioni".

Giochi'26 : Malagò - Governo delude sportivi : Ma anche per un discorso di occupazione, perché il mondo dello sport - ha detto Malagò - è anche uno dei pochi che offre l'opportunità di avvicinarsi alle nuove professioni". Tutte le notizie di ...

Olimpiadi 2026 – Malagò incontra Giorgetti - il Presidente del Coni non perde l’ottimismo : “ce la possiamo fare anche senza il Governo” : Giovanni Malagò e il no di Giorgetti alla candidatura a tre per le Olimpiadi invernali 2026: le parole del Presidente del Coni dopo l’incontro col sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Il mondo politico e il mondo dello sport italiano si incontrano ancora una volta: dopo il no per le Olimpiadi di Roma, adesso, il Coni, riceve una secca bocciatura da parte del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio ...

Olimpiadi - Malagò dopo il no del governo : “Le cause sono politiche. Critiche di Di Maio? Il nostro referente è Giorgetti” : “Di Maio dice che è colpa del Coni? Rispetto assoluto per chi ha autorità di governo ma il nostro referente è sempre stato il sottosegretario Giorgetti, chiedete a lui se non ci siamo comportati come il governo ha chiesto”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo l’incontro a Palazzo Chigi sul dossier Olimpiadi 2026 con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. “È chiaro che se si va in due, diventano 185 milioni ...